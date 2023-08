W 77. rocznicę rozbicia więzienia św. Michała w Krakowie pożegnano Irenę Odrzywołek

Uroczystości pogrzebowe Ireny Odrzywołek rozpoczęła msza św. celebrowana przez abp. Marka Jędraszewskiego. W homilii metropolita przypomniał wielką przemowę Jozuego, która mówiła o dziejach Narodu Wybranego. Na zakończenie tej mowy Izraelici wyrazili gotowość, by być służyć Panu. Przyszłość Narodu Wybranego była zatem związana z wiernością wobec Boga, historii i tradycji.

Arcybiskup przypomniał tekst przysięgi, składanej przez żołnierzy Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych. Zauważył, że za tymi rotami przysięgi stała świadomość historii polskiego narodu, która rozpoczęła się wraz z przyjęciem chrztu przez Mieszka I. W przysięgach była mowa o gotowości walki dla ojczyzny aż po przelanie krwi i odwołanie się do Boga, Chrystusa i Maryi. Te słowa nawiązywały do hasła: „Bóg, honor, ojczyzna”.

-Ta młoda dziewczyna, kochająca Polskę, mająca przed sobą całe życie, była wierna do końca – podkreślił arcybiskup. Powiedział, że wyrok został tak szybko wykonany, ponieważ Irena nie kryła swej postawy i tego, co dokonała dla Polski. Została skazana także na to, by nie mieć grobu i być wymazaną z pamięci ojczyzny. Trzeba było wielu lat, by odnaleziono jej doczesne szczątki, oddać jej cześć i pochować z najwyższym szacunkiem, modląc się by Bóg przyjął ją do swego królestwa.