W 2050 roku bez ofiar śmiertelnych na małopolskich drogach. Taki jest plan

W 2021 roku, na małopolskich drogach doszło do 2236 wypadków, w których śmierć poniosły 144 osoby, a 2586 zostało rannych. Ponadto kierujący uczestniczyli w 31593 kolizjach drogowych. Z roku na rok, systematycznie zmniejsza się liczba wypadków drogowych oraz ofiar śmiertelnych.

Kierujący pojazdami byli największą grupą użytkowników dróg, która poniosła śmierć w wypadkach. W 2021 roku było to 69 osób, co stanowi 47,9% ilości wszystkich ofiar. Kolejną grupę stanowili piesi, których zginęło 53, co stanowi 36,8%. Na trzecim miejscu uplasowali się pasażerowie pojazdów, których zginęło 33, tj. 15,2%.

W porównaniu do 2020 roku obserwujemy spadek ilości wypadków o 27, mniejszą liczbę zabitych o 13 osób, natomiast zwiększenie ilości osób rannych o 25. Warto podkreślić, że od 2017 do 2021 roku liczba wypadków uległa zmniejszeniu o 1379, tj. o 38,1%.