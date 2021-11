Uzbrojone osoby wtargnęły na terytorium Polski. Żaryn: Ta sytuacja tworzy nowe zagrożenia na granicy

Niezidentyfikowana grupa umundurowanych i uzbrojonych osób wtargnęła dziś w nocy na terytorium Polski. - Ta sytuacja tworzy pewne nowe zagrożenia na granicy z Białorusią, dlatego też konieczna była bardzo jednoznaczna reakcja - mówił w rozmowie z polskatimes.pl Rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn.

W związku z groźnym incydentem na granicy polsko-białoruskiej, Chargé d’affaires Republiki Białorusi został wezwany do MSZ. O szczegółach groźnej sytuacji mówił w rozmowie z polskatimes.pl Rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn.

- W warunkach nocnego patrolowania polskiej granicy żołnierze zidentyfikowali ruch, osoby umundurowane, posiadające broń, których nie spodziewano się na tym terenie - przybliżał Żaryn. - Dlatego najbliższy patrol podjął próbę identyfikacji tych osób. Po tej próbie, uzbrojona grupa przeładowała broń na oczach Polaków, a potem oddaliła się z powrotem w tę stronę, z której przyszła - na terytorium Białorusi - relacjonował. - Mieliśmy do czynienia z wydarzeniami dynamicznymi, które są zorganizowane w środku nocy - stwierdził.

"Groźny incydent"

Dopytywany o możliwą reakcję żołnierzy w przypadku, gdyby uzbrojona grupa była większa, rzecznik zaznaczył, że "nie chciałby spekulować na ten temat".

- Mieliśmy do czynienia z groźnym incydentem wpisującym się w cały szereg prób eskalowania napięcia na granicy z Białorusią - ocenił. - Ta sytuacja tworzy pewne nowe zagrożenia na granicy z Białorusią, stąd też bardzo jednoznaczna reakcja polskiej strony. Zarówno MSZ jak i Straż Graniczna wystosowały formalną notę protestacyjną do strony białoruskiej - zaznaczył. Stanisław Żaryn pytany o możliwości obrony, jakimi dysponują polscy funkcjonariusze, zapewnił, że mogą oni stosować środki przymusu bezpośredniego, wyposażeni są również w gaz. - Zarówno żołnierze jak i funkcjonariusze Straży Granicznej czy Policji mają stosowne uprawnienia do stosowania środków przymusu bezpośredniego. Funkcjonariusze są przygotowani do tego, żeby odpierać agresywne zachowana, z jakimi mamy coraz częściej do czynienia - mówił. - Środki takie jak gaz, czy środki przymusu bezpośredniego są stosowane, jeśli są potrzebne - dodawał.

- Musimy pamiętać, że to, co obserwujemy na granicy, to nie tylko agresja fizyczna, ale również pewnego rodzaju walka psychologiczna, walka informacyjna, dlatego nasza reakcja na tego typu prowokacje musi być stanowcza tam gdzie trzeba, ale jednocześnie nie może prowadzić do eskalacji i nie może prowadzić do dalszych etapów walki informacyjnej przeciwko Polsce - zaznaczył Stanisław Żaryn.

Uzbrojona grupa przekroczyła granicę

Chargé d’affaires Republiki Białorusi p. Aleksander Czesnowski został w dniu 2 listopada wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Został przyjęty przez Sekretarza Stanu prof. Piotra Wawrzyka. Rozmowa dotyczyła wtargnięcia na terytorium Polski z terytorium Republiki Białorusi niezidentyfikowanych, umundurowanych osób uzbrojonych w broń długą. Incydent miał miejsce w nocy z 1 na 2 listopada. Wiceminister Piotr Wawrzyk przekazał stronie białoruskiej stanowczy protest wobec naruszenia polskiej granicy państwowej, podkreślając, że działania podejmowane w ostatnich tygodniach przez władze Białorusi noszą coraz bardziej wyraźne znamiona celowej eskalacji. Wiceszef polskiej dyplomacji zaznaczył, że tego typu działania są nie do przyjęcia przez stronę polską i nie będą przez nią akceptowane. Podkreślił, że Polska jest zdeterminowana, by chronić własne granice oraz granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Przekazał także, że wspólnie z całą społecznością demokratycznych państw wspólnoty euroatlantyckiej będziemy konsekwentnie przeciwstawiać się zorganizowanej przez Mińsk nielegalnej migracji. Wiceminister zapowiedział skierowanie do MSZ Republiki Białorusi noty protestacyjnej oraz wezwał stronę białoruską do natychmiastowego wyjaśnienia incydentu.

Białoruska prowokacja na granicy