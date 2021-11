Uwaga pasażerowie. Duże zmiany na kolei już od 7 listopada. Co Was czeka?

Od najbliższej niedzieli mieszkańcy Krakowa wyruszą w podroż z nowych przystanków – Kraków Swoszowice i Kraków Złocień.

- Nowe przystanki Kraków Swoszowice na trasie w kierunku Skawiny i Kraków Złocień na linii w kierunku Tarnowa ułatwią codzienne podróże do pracy i szkoły. To kolejne nowe miejsca dostępu do kolei w stolicy Małopolski zapewnione przez PLK w bieżącym roku. Od czerwca podróżni korzystają z przystanku Kraków Opatkowice - wyliczają kolejarze.

Ze stacji przy os. Złocień (zlokalizowanej pomiędzy stacją Kraków Bieżanów a przystankiem Kokotów) do dworca Kraków Główny podróż pociągiem potrwa zaledwie kilkanaście minut. Dotychczas okoliczni mieszkańcy, nieposiadający własnych samochodów, nie mieli alternatywy dla autobusów komunikacji miejskiej, którymi podróż trwa do śródmieścia nawet ponad pół godziny.

Dla przykładu w poniedziałek (8 listopada) pociąg odjeżdżający z Kraków Złocień o godz. 6:52 na stacji Kraków Główny pojawić ma się o 7:10.