UWAGA PACJENCI! W aptekach brakuje leków na cukrzycę i leków przeciwzakrzepowych. Sprawdź, jakich! LISTA

Systematycznie zwiększa się liczba medykamentów, które są niedostępne nawet w hurtowniach. To pokłosie m.in. skutków pandemii COVID-19, ale także wojny na Ukrainie i restrykcji gospodarczych, które dotyczą Rosji. To bowiem transportem z Rosji do końca lutego sprowadzane były niektóre leki.

W poszczególnych aptekach lista leków, które są niedostępne, ma już kilkadziesiąt pozycji.

Brakuje na przykład popularnego leku na ostre stany depresyjne czy nowoczesnych preparatów stosowanych przy cukrzycy i w przypadku konieczności obniżenia wagi u niektórych pacjentów. Do listy braków dołączyły kolejne antybiotyki. Deficyty dotyczą przede wszystkim medykamentów przepisywanych przez pediatrów.

