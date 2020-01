Uwaga na mgły! IMGW wydało ostrzeżenie dla całej Małopolski

Pogoda na środę, 15 stycznia

Środa w całym kraju będzie pogodna. Termometry pokażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. W porywach na północy może osiągnąć do 60 km/h.