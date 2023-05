Uwaga na kleszcze. Spotkać można je nie tylko w lasach, ale również miejskich skwerach, parkach i przydomowych ogrodach

5 milimetrów. Tyle średnio mierzy dorosły kleszcz, zanim uda mu się znaleźć ofiarę i dotrzeć do niezbędnego pokarmu - krwi. Po jej wyssaniu pasożyt potrafi zwiększyć swoją masę nawet 100 razy i dziesięciokrotnie urosnąć. Jego naturalnym środowiskiem jest każde wilgotne miejsce, gdzie występuje roślinność. Spotkać można go więc nie tylko w lasach, ale również miejskich skwerach, parkach, przydomowych ogrodach, a nawet piwnicach.

Wbrew pokutującemu przekonaniu, kleszcze nie skaczą na swoje ofiary z koron drzew. Nie pozwalają im na to zbyt słabe nogi. Na „dawcę krwi” pasożyty oczekują ukryte w liściach lub źdźbłach trawy i przyczepiają się do ludzi oraz zwierząt ocierających się o nie. W zapobieganiu ukąszeniom kluczowe znaczenie ma więc odpowiedni ubiór.

Nie przegap kleszcza - dokładnie obejrzyj ciało po spacerze

Na spacer po lesie czy parku warto założyć: długie spodnie ,

, skarpetki,

pełne buty,

koszulkę z długim rękawem ,

, czapkę. Sprawdzą się również środki odstraszające kleszcze dostępne w aptece. Po powrocie do domu zdejmij ubranie i wytrzep je. Dokładnie też obejrzyj całe ciało. Możesz nie poczuć ukąszenia przez kleszcze, posiadają one bowiem w swojej ślinie specjalne substancje znieczulające. Najczęściej wbijają się w te miejsca, gdzie nasz naskórek jest najcieńszy - m.in. pachy, okolice pępka, pachwiny.

Jeśli znajdziesz kleszcza przyczepionego do skóry, jak najszybciej go usuń. Najlepiej wykorzystać do tego pęsetę. Za jej pomocą złap pasożyta tuż przy skórze, pociągnij do góry i wyciągnij w całości, a następnie zdezynfekuj ranę.

Kleszcze - jak zarażają? Objawy boreliozy

Im dłużej pasożyt żywi się krwią człowieka, tym większe ryzyko, że zarazi go groźnymi chorobami odkleszczowymi. Ocenia się, że nawet jeśli kleszcz był zakażony, to w przypadku usunięcia go ze skóry do 12 godzin od momentu ukąszenia, liczba krętków boreliozy, która przedostanie się do organizmu człowieka, będzie zbyt mała, aby spowodować zakażenie. Borelioza jest najczęściej stwierdzaną chorobą odkleszczową w Polsce. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w ubiegłym roku zdiagnozowano ją u ponad 17,3 tys. Polaków. Od początku tego roku chorobę rozpoznano u ponad 2,7 tys. osób.

U osób zarażonych w miejscu ukłucia często pojawia się charakterystyczny rumień wędrujący. Mogą mu towarzyszyć objawy grypopodobne. Przy braku odpowiedniego leczenia choroby może dojść do zakażenia rozsianego i schorzeń układu kostno-stawowego, ośrodkowego układu nerwowego lub serca. Oprócz boreliozy, spotkanie z kleszczem to również ryzyko kleszczowego zapalenia mózgu. Objawy tej choroby pojawiają się w ciągu dwóch tygodni i przypominają przeziębienie, u niektórych pacjentów w krótkim czasie może ona jednak przerodzić się w zapalenie rdzenia kręgowego, zapalenie mózgu czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Gdzie szukać pomocy po ukąszeniu?

Jeśli na swojej skórze znajdziesz kleszcza i nie jesteś w stanie go usunąć, zwróć się o pomoc do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej lub punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Placówki te są wyposażone w podstawowe narzędzia pozwalające na usunięcie pasożyta i zdezynfekowanie śladu po ukąszeniu. Może zrobić to lekarz lub pielęgniarka.

Pamiętaj, by nie zgłaszać się z takim problemem do szpitalnego oddziału ratunkowego czy izby przyjęć - są to bowiem miejsca, które odpowiadają za opiekę nad chorymi w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

