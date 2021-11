Uwaga kierowcy. Rusza remont na ul. Konopnickiej

W ramach robót odnowione zostaną obie jezdnie ul. Konopnickiej, pomiędzy rondem Matecznego a rzeką Wilgą. W pierwszej kolejności prace będą realizowane na jezdni prowadzącej w kierunku Wieliczki.

- Drogowcy będą zajmowali kolejno po jednym pasie – dzięki czemu zachowana zostanie zostanie możliwość przejazdu w trakcie prac, później przeniosą się na pas prowadzący do centrum miasta - zaznaczają urzędnicy.

Remont potrwa mniej więcej do połowy grudnia, a jego koszt to ok. 1,7 mln zł. Realizowany jest w ramach programu nakładkowego.