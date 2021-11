Uwaga kierowcy! Dziś ruszają prace na ul. Księcia Józefa. Będą wielkie utrudnienia Arkadiusz Maciejowski

Już dziś (2 listopada) o godzinie 8 rano rozpoczął się remont ul. Księcia Józefa. Biorąc pod uwagę fakt, że roboty prowadzone są również na ul. Królowej Jadwigi, kierowców z tego rejonu Krakowa czekają gigantyczne utrudnienia w dojeździe do centrum miasta. - Ok. godz. 8:00 rozpoczną się prace na odcinku w rejonie granicy miasta. Jezdnia zostanie sfrezowana. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Prace mają być realizowane od poniedziałku do soboty, w godz. 6:00-22:00 - zaznaczają urzędnicy miejscy.