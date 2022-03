Uwaga! Do polskich uzdrowisk można już wyjechać bez testu na COVID-19!

Nowe zasady organizacji leczenia w sanatoriach obowiązują od 28 marca. Zgodnie z nimi warunkiem rozpoczęcia turnusu w uzdrowiskach nie jest już wykonanie testu w kierunku koronawirusa.

Oznacza to, że uzdrowiska nie mogą wymagać od pacjenta, żeby przed spakowaniem walizek zgłosił się na badanie, a przyszłego kuracjusza, który do uzdrowiska dotrze bez wyniku testu, odesłać do domu.

Po zmianach w sanatoriach obowiązują więc te same zasady, co w gabinetach lekarzy rodzinnych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych czy szpitalach, które także nie są uprawnione, by objęcie opieką chorego uzależniać od wykonania diagnostyki w kierunku koronawirusa.

Rozporządzenie Rady Ministrów, ułatwiające wyjazd do sanatorium, zniosło także kilka innych ograniczeń, do jakich musieliśmy przywyknąć na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Rozstanie z nimi jest możliwe dzięki poprawie sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju.