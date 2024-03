Urząd Miasta Krakowa odpowiada na 6. postulatów Krzysztofa Kwarciaka, które mają wspomóc bezdomne zwierzaki w mieście

- Do decyzji dyrektorów pozostaje jednak możliwość organizacji tego typu wizyt w schroniskach - to dyrektorzy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek (zgodnie z przepisami Prawa oświatowego). Ze swojej strony zawsze będziemy rekomendować tego typu działania, pozostawiając dyrektorom decyzyjność co do formuły realizacji tego typu spotkań lub zajęć. Takie działania mogą być wpisane do programów wychowawczo-profilaktycznych. Są one uchwalane przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną konkretnych szkół. Dlatego działania edukacyjne w tym zakresie powinny być kierowane również do społeczności rodziców i nauczycieli - zapewniają urzędnicy.