Urząd Miasta chce wesprzeć finansowe duże festiwale w Krakowie. Można wziąć udział w konkursie na dofinansowanie

Konkurs skierowany jest do organizatorów renomowanych festiwali kulturalnych i imprez promujących sztukę współczesną planowanych w latach 2022-2026 na terenie Krakowa. Obejmuje inicjatywy z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Proponowana inicjatywa musi zostać zorganizowana w sposób bezpieczny dla wykonawców, organizatorów i odbiorców, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19.

"Celem zadania jest utrzymanie atrakcyjności oferty kulturalnej Krakowa w latach 2022-2026 roku ze szczególnym uwzględnieniem kontynuacji renomowanych festiwali kulturalnych i imprez promujących sztukę współczesną" - czytamy w komunikacie UMK.

Zgłaszający się do konkursu powinni prowadzić działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oczekiwana kwota dotacji nie może przekraczać 5 000 000 zł ogółem na lata 2022-2026 i 1 000 000 zł na dany rok i jednocześnie musi przekraczać 500 000 zł ogółem na lata 2022-2026 i 100 000 zł na dany rok ‒ oznacza to, że oczekiwana kwota dotacji musi zawierać się w przedziale 500 005 zł - 5 000 000 zł ogółem na lata 2022-20226 i 100 001 zł - 1 000 000 zł na dany rok. Co więcej, planowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania.