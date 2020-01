Urwał kochankowi żony jądro. Usłyszał prawomocny wyrok

Krakowski sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że skazany podniósł rękę na najwyżej chronione dobro - życie ludzkie. Okolicznością łagodzącą było to, że wzburzenie i atak były spowodowane nakryciem żony na zdradzie. Mężczyzna sam zadzwonił też po pogotowie, kiedy zorientował się co zrobił.

Do niecodziennego zdarzenia doszło 21 listopada 2017 r. w mieszkaniu położonym na jednym z osiedli w Nowej Hucie Małżeństwo gościło mężczyznę w wieku 53 lat. Osoby te piły duże ilości alkoholu. W godzinach porannych, około godziny 5.30 mąż kobiety wyszedł z mieszkania na spacer z psem, a gdy wrócił zauważył, iż jego kolega miał leżeć w jednym łóżku z jego żoną, był nagi.

Sytuacja ta, tak go zdenerwowała, iż chwytając za genitalia 53-letniego mężczyzny zaczął ściągać go z łóżka. Działaniem tym, spowodował urwanie jednego z jąder. Na miejsce zostało wezwane przez sprawcę pogotowie ratunkowe i policja. W tym czasie pokrzywdzony opuścił mieszkanie znajomych i udał się do swojego miejsca zamieszkania skąd następnie został zabrany do szpitala. Na miejscu zdarzenia zespół Pogotowia Ratunkowego znalazł wyrwaną część ciała pokrzywdzonego.