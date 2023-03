Urszula Dudziak i Polskie Znaki. Dwa nowe polskie dokumenty muzyczne w konkursie Krakowskiego Festiwalu Filmowego

- Muzyka opowiada historie często lepiej niż słowa. Jeśli jednak zderzymy ją z obrazem, dostajemy silny katalizator emocji i przeżyć. Każdego roku dbamy o to, by filmy w konkursie DocFilmMusic zaglądały w różnorodne muzyczne rejony, ale także mówiły, o rzeczach najistotniejszych - tłumaczy Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego. - Cieszę się, że ponownie wśród muzycznych dokumentów z całego świata będziemy mogli pokazać wyjątkowo ciekawe polskie produkcje.

Urszula Dudziak to czołowa postać jazzowej wokalistyki, która w latach siedemdziesiątych szturmem zdobyła sławę za oceanem. Nagrała ponad 50 płyt. Występowała i przyjaźniła się z największymi jak: Krzysztof Komeda, Bobby McFerrin, Herbie Hancock, Nina Simone czy Sting. Jej życie to gotowy scenariusz na film. W dokumencie “Ula” Agnieszki Iwańskiej, za pomocą unikatowych materiałów archiwalnych, sama snuje fascynującą opowieść o tym jak smakują spełniające się marzenia i jaka jest ich cena. Za i przed kamerą towarzyszą jej Michał Urbaniak, Jerzy Kosiński i wiele innych niezwykłych postaci. A wszystko to przy dźwiękach najwspanialszej muzyki jazzowej.