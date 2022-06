Urolog w Krakowie na NFZ. Terminy - stan na 5.06.2022

Chcesz dostać się na wizytę do Urologa możliwie, jak najszybciej? Przedstawiamy listę placówek, gdzie terminy oczekiwania na wizytę do lekarza w Krakowie są najkrótsze. Zwykle na termin do specjalisty trzeba długo czekać. Nie sprawdzamy jednak zwykle wszystkich możliwości. Zobacz naszą listę, dzięki której dostaniesz się do Urologa w Krakowie najszybciej.

Kolejki na NFZ do Urologa w Krakowie - stan na 5.06.2022 UWAGA! Informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia oraz dotyczące danych statystycznych mogą być nieaktualne z powodu zawieszenia obowiązków sprawozdawczych w okresie zagrożenia epidemicznego i epidemii.* UROLOG Kraków: kolejki NFZ i terminy leczenia Na wizytę trzeba poczekać 73 dni. Firma Marketingowo-Medyczna Mark-Med Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna Kolorowe) Adres: Os. Kolorowe 21, Kraków

Najbliższy termin możliwej wizyty: 18.08.2022 (dane z dnia 3.06.2022)

(dane z dnia 3.06.2022) Liczba osób w kolejce: 95

Telefon: +48 12 644 24 74 Firma Marketingowo-Medyczna Mark-Med Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna Urocze) Adres: Osiedle Urocze 2, Kraków

Najbliższy termin możliwej wizyty: 19.10.2022 (dane z dnia 3.06.2022)

(dane z dnia 3.06.2022) Liczba osób w kolejce: 154

Telefon: +48 12 644 24 74

Szpital Specjalistyczny Im. Ludwika Rydygiera W Krakowie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Najbliższy termin możliwej wizyty: 29.12.2022 (dane z dnia 3.06.2022)

(dane z dnia 3.06.2022) Liczba osób w kolejce: 394

Telefon: +48 12 646 86 09 Scanmed Spółka Akcyjna (Poradnia Urologiczna) Adres: Armii Krajowej 5, Kraków

Najbliższy termin możliwej wizyty: 4.01.2023 (dane z dnia 3.06.2022)

(dane z dnia 3.06.2022) Liczba osób w kolejce: 114

Telefon: +48 12 629 88 00 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki W Krakowie (Poradnia Urologiczna) Adres: Macieja Jakubowskiego 2, Kraków

Najbliższy termin możliwej wizyty: 21.03.2024 (dane z dnia 2.06.2022)

(dane z dnia 2.06.2022) Liczba osób w kolejce: 481

Telefon: +48 12 400 10 00

Jak wygląda badanie urologiczne? Urolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i schorzeń układu moczowego u kobiet oraz mężczyzn. Bez względu na to z jakimi objawami wybieramy się do urologa warto zabrać ze sobą aktualne badania krwi, moczu i USG. Dla urologa ważna będzie również informacja o tym, jakie leki pacjent zażywał w ostatnim czasie, a nawet lista preparatów ziołowych. Zwykle lekarz zaczyna od przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Wizyta może się na tym wywiadzie skończyć, jeśli problem pacjenta polega na problemie z oddawaniem moczu, może dostać on specjalną ankietę, którą będzie musiał w ciągu dnia wypełniać.

Jednak najczęściej wymagane jest badanie urologiczne, które może być trudne i krępujące dla pacjenta. Warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednia higienę intymną, by badanie mogło być dla pacjenta choć odrobinę bardziej komfortowe. Podstawowe badanie, czyli badanie palpacyjne polega na wykrywaniu zmian w narządach za pomocą dotyku. Najbardziej problematyczne dla pacjenta może być badanie prostaty, ponieważ wykonuje się je per rectum, czyli przez odbyt. Mimo skrępowania i wstydu, nie warto zwlekać z pójściem do urologa, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, które wskazują na choroby układu moczowego. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia mogą być kluczowe w przypadku wielu chorób.

Raporty Fundacji Watch Health Care, która regularnie kontroluje kolejki do lekarzy, pokazują, że na wizytę u specjalisty w naszym kraju trzeba poczekać średnio aż cztery miesiące. Jak długo trzeba czekać na termin do Urologa w Krakowie? Sprawdź w naszym serwisie, gdzie dostaniesz się do Urologa najszybciej i na NFZ. * Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567), art.15 pkt. 4 dot. art.7 b pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

