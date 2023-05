Uroczysta przysięga żołnierska i pokaz sprzętu! 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej świętuje swoje 5-lecie

Uroczysta przysięga żołnierska, pokaz sprzętu służb mundurowych, rekonstrukcja starcia partyzanckiego z Niemcami. To będzie ciekawy weekend (20-21 maja br.). W Krakowie i Wierzbnie w gminie Koniusza odbędą się obchody 5-lecia 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

– Terytorium to przynależność do regionu i zamieszkującej go społeczności. Terytorium to więź. Wiedzą o tym żołnierze z 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, która obchodzi 5-lecie działalności. Zachęcam wszystkich Małopolan do wzięcia udziału w uroczystościach, które odbędą się 20 i 21 maja w Krakowie oraz Wierzbnie. Naszą obecnością podziękujmy za misję, jaką pełnią „terytorialsi”. Za to, że są „zawsze gotowi, zawsze blisko”. Pokażmy, że jesteśmy dumni z polskiego munduru – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.