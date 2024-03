Urocze przedwiośnie pod Krakowem. W parku i na błoniach w Skawinie pobudka po zimowym śnie. Pojawiają się już kwiaty. Zobacz jak pięknie.

Skawina choć to miasto pełne przedsiębiorców, firm zakładów, to ma też swoje piękne oblicze przyrodnicze. Park Miejski im. Józefa Piłsudskiego w Skawinie istnieje tu od 1927 roku. I tak niedaleko od ścisłego centrum miasta. Wystarcza 3 minuty spaceru od Rynku i jest jest park, stare drzewa, alejki spacerowe, urokliwe starorzecze Skawinki. Jest tez łąka, a nawet dwie, między nimi zachwycający zbiornik wodny otoczony roślinami. To miejsce na spacery, także z dziecięcymi wózkami i poranny jogging. W parku jest też piękny Pałacyk Sokół, na który ze swojego pomnika spogląda król Kazimierz III Wielki, to założyciel Skawiny.

Obok parku są też Skawińskie Błonia, to bardziej sportowa, ale także rekreacyjna część tej miejskiej strefy odpoczynku. To obszar, który wybierają aktywni fizycznie mieszkańcy, tu przychodzą na indywidualne treningi, biegi, jazdę na rowerze, hulajnodze. Park i błonia już na przedwiośniu. Można oglądać wspaniałe wschody i zachody słońca. Teraz jeszcze potrzeba trochę ciepła, słońca i wiosna zawita tu w pełni.