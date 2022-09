Urlop po sezonie. Zobacz, jakie perełki znaleźliśmy!

Nawet jesienią można spędzić wspaniały czas, złapać jeszcze trochę słońca i naładować akumulatory. Często bywa jeszcze wystarczająco ciepło na letnie ubrania, często zdarzają się bardzo przyjemne dni, idealne na górskie wędrówki czy spacery plażą. Ładujemy jod i kondycję!

Na jesiennych wakacjach na pewno nie będziecie się nudzić Freepik

Urlop po sezonie: Miód na serce

Jak się odstresować? Zmieńcie otoczenie i odetchnijcie pełną piersią w Domkach Ulkowo. To pełne uroku, pachnące łąką miejsce. W okolicy przepiękne plaże bez tłumów, dla miłośników ruchu - ścieżki rowerowe. Dla wszystkich – miód na powitanie i świeże kwiaty w wazonie. Można zabrać ze sobą swego czworonożnego przyjaciela. Miejsce czeka na gości cały rok: domki są ogrzewane, a do tego klimatyczny kominek czeka na Was w długie jesienne wieczory.