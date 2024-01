UPJP2 w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie Booktrailer Film Festival. Trzy najlepsze filmy trafią na międzynarodowy finał do Włoch!

Filmy zostaną ocenione przez grono ekspertów. Zwycięzców etapu krajowego poznamy 22 marca 2024 roku podczas podsumowania konkursu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Trzy filmy uznane za najlepsze zostaną skierowane do finału międzynarodowego konkursu, który corocznie odbywa się we Włoszech.

VII edycja ogólnopolska konkursu została objęta patronatem honorowym Małopolskiego Kuratora Oświaty, Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenia Twórczej Edukacji Polonistycznej.

- Konkurs od początku cieszy się zainteresowaniem młodych ludzi. To, co zapewne pociąga jego uczestników, to możliwość podzielenia się z rówieśnikami swoimi fascynacjami czytelniczymi za pomocą multimedialnych środków wyrazu. Inicjatywa stawia na autonomię ucznia. Rekomendowaną książkę wybiera właśnie on sam. Nie musi to być lektura szkolna, pozycja z kanonu, ale utwór, który zainteresował młodego człowieka. „Konkurs uczy uważnego czytania, poszanowania dla praw autorskich, prowokuje do namysłu, zachęca do dyskusji wokół tekstu, a także rozwija w uczniach umiejętność współpracy” - mówi dr Anna Miśkowiec, koordynator konkursu w Polsce.