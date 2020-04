Unsound Festival przechodzi na ten rok do internetu. Będzie wersja online, książka i płyta

Tegoroczna edycja festiwalu muzyki eksperymentalnej Unsound w Krakowie będzie miała zupełnie inną formułę niż dotychczas. Zamiast koncertów i imprez odbędą się transmitowane przez internet spotkania i dyskusje. Zostanie również wydana książka i płyta.

FLESZ - Czy czeka nas największa susza od 100 lat?

Unsound to najważniejszy „towar eksportowy” wśród krakowskich festiwali. Dzięki niemu co roku w październiku przyjeżdża do miasta tłum wielbicieli muzyki eksperymentalnej zza granicy, by uczestniczyć w serii koncertów i tanecznych imprez. Każda edycja festiwalu ma swój temat – i pod jej kątem dobierane są artystyczne prezentacje. Organizatorem festiwalu jest fundacja Tone. Teraz ogłosiła ona, że w tym roku impreza w tradycyjnej formie nie odbędzie się. - 20 marca mieliśmy mieć ogłoszenie nowego motywu przewodniego festiwalu, a 23 kwietnie - zacząć sprzedaż karnetów. Niestety: zdecydowaliśmy się wstrzymać prace nad organizacją festiwalu.

Czytaj także Koncert Celine Dion w Krakowie został przełożony

Współczynnik ryzyka był zdecydowanie za wysoki: jest wielkie prawdopodobieństwo, że nie będzie możliwości organizowania wydarzeń masowych do końca roku. Nie możemy i nie chcemy podjąć się organizowania wszystkiego, jakby nigdy nic. Byłoby to niebezpieczne i nieroztropne – mówi Małgorzata Płysa, szefowa fundacji Tone.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że swoje podejście do finansowania wydarzeń kulturalnych zmieniły władze Krakowa. Unsound odczuł to w wyjątkowo dotkliwy sposób – wsparcie finansowe festiwalu przez miasto zmniejszyło się aż o 60 procent. Pozbawieni tej dotacji i wpływów ze sprzedaży karnetów organizatorzy nie są w stanie zorganizować imprezy na takich samych zasadach i w takiej samej skali jak do tej pory. Nic się nie zmieniło jedynie w kwestii programów Unsoundu finansowanych przez Unię Europejską i Ministerstwo Kultury – tutaj dotacje nie zostały obcięte.

Czytaj także The Rolling Stones nagrali teledysk w kwarantannie [WIDEO]

- Całe szczęście nie byliśmy jeszcze na etapie zaciągania większych zobowiązań i podpisywania umów z artystami. Przeprowadziliśmy jednak bardzo dużo negocjacji i mieliśmy wielkie plany.

Koncept zaplanowany na październik został więc już stworzony. Dlatego postanowiliśmy go zaadaptować na kolejną edycję festiwalu – najprawdopodobniej w 2021 roku – w takiej formie, w jakiej będzie to możliwe. Bo też do końca nie wiemy co się może wydarzyć – zapowiada Małgorzata Płysa.

Nowy temat tegorocznej edycji Unsoundu narzuciło samo życie – to „Intermission” (ang.: przerwa, antrakt), bezpośrednio odwołujący się do sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa. W praktyce oznacza to położenie nacisku na program dyskusyjny: spotkania i konferencje, które będą transmitowane w internecie. Tego rodzaju wydarzenia, które zazwyczaj towarzyszyły muzycznym atrakcjom Unsoundu, tym razem staną się jego głównym wątkiem. - Liczę, że może być możliwość zorganizowania takich spotkań lokalnie w jakimś węższym gronie. A z rozmówcami z innych miejsc na świecie będziemy się łączyć internetowo. Ale wyobrażam sobie też taką sytuację, że wszystko będzie się odbywać online. Zastanawiamy się teraz jaka technologia byłaby tutaj najlepsza. Ma to swoje dobre strony: bo w tych wydarzeniach będą mogli wziąć ci, którzy z różnych względów nie będą mieli szansy być fizycznie w Krakowie – podkreśla Małgorzata Płysa.

Niewykluczone, że podczas internetowej wersji Unsoundu zabrzmi również muzyka. Organizatorzy zastanawiają się w jaki sposób można by włączyć ten performatywny element w program imprezy – tak, by było to interesujące zarówno dla artystów, jak i widzów.

Jest szansa, że wielu twórców współpracujących z Unsoundem jest w stanie przygotować takie prezentacje, które będą angażować publiczność w innych sposób i będą atrakcyjne wizualnie. Program online uzupełni książka „Intermission” - zbiór esejów, wywiadów oraz prac graficznych.

Fundacja Tone zaprasza do zgłaszania propozycji wydarzeń, spotkań i tekstów, które można by zrealizować w formule tegorocznej edycji festiwalu. Można je przesyłać do 18 maja na adres intermission@unsound.pl

Masz informacje? Nasza Redakcja czeka na #SYGNAŁ Kontakt z naszą redakcją