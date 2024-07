"Unrecognised": Kraków na zdjęciach - nieznane oblicze miasta! Wystawa w Składzie Solnym

Pięć spojrzeń na jedno miasto

"Unrecognised" to wyjątkowa okazja, aby zobaczyć Kraków z nieznanej strony. Wystawa prezentuje prace fotografów, którzy niemal codziennie przemierzają ulice naszego miasta, chwytając w kadrze jego niepowtarzalny klimat i atmosferę. Każdy z nich ma swój własny, unikalny styl i sposób patrzenia na rzeczywistość, co gwarantuje fascynującą i różnorodną wystawę.

Zderzenie perspektyw, niedostrzegane momenty i surowe piękno

Wspólna wystawa "Unrecognised" ma na celu zderzenie różnych perspektyw i pokazanie niedostrzeganych na co dzień momentów. Zobaczycie tu abstrakcyjne interpretacje miasta, surowe piękno architektury i nieoczywiste kadry, które zmuszą Was do refleksji.