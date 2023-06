Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna rekrutację maturzystów. Przyszli studenci mają do wyboru ponad 270 kierunków

- Od kilku lat prowadzimy politykę projakościową polegającą na tym, że wymagamy od kandydatów coraz wyższych kryteriów. Nie spowodowało to ucieczki osób zainteresowanych naszą ofertą. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, której od lat udaje się utrzymać liczbę studentów na stałym poziomie. W tym roku nie było potrzeby otwierania nowych kierunków na studiach pierwszego stopnia, bo uznaliśmy, że nasza dotychczasowa oferta jest adekwatna do oczekiwań kandydatów - przekazał w przeddzień rozpoczęcia rekrutacji prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian.

- Rozpoczęcie rekrutacji na kolejny rok akademicki jest dla każdej uczelni najważniejszym momentem. Jak co roku przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę skierowaną do zarówno tegorocznych maturzystów, którzy czekają jeszcze na wyniki egzaminu dojrzałości, jak i tych z lat poprzednich oraz do studentów studiów drugiego stopnia. Mamy świadomość, że liczba kandydatów na studia w Polsce maleje, ale nie oznacza to, że nie mamy napływu bardzo poważnych maturzystów ubiegających się o jedno miejsce na kierunkach, na których trzeba mieć powyżej 90-procentowy wynik z matury, co podkreśla rangę Uniwersytetu Jagiellońskiego - mówi rektor UJ prof. Jacek Popiel.

W ubiegłym roku na najbardziej oblegany kierunek na UJ - filozofię (Wydział Filozoficzny) - przypadało 21 kandydatów na jedno miejsce. Na ekonomię i filologię orientalną - japonistykę – 16, a na kierunek lekarsko-dentystyczny oraz finanse, bankowość, ubezpieczenia - 12.