Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: kuźnia fachowców, idei i mądrych rozwiązań. Profesor Stanisław Mazur w Barometrze Bartusia [WIDEO]

Polski cud gospodarczy nie wydarzyłby się bez udziału uniwersytetów ekonomicznych – podkreśla w Barometrze Bartusia prof. STANISŁAW MAZUR, dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

- W opanowanym przez koronawirusa świecie tematem numer jeden stało się zdrowie. Ale chyba równie ważnym jest dziś gospodarka. Siła rzeczy ludzie, zwłaszcza przedsiębiorcy, ale też próbujący im pomóc decydenci, mają mnóstwo pytań do ekonomistów. Ale czy ekonomiści znają odpowiedzi? Czy nadążają za rozpędzonym światem?

- Ekonomistom zasadniczo dobrze idzie opisywanie świata, wyjaśnianie pewnych zjawisk i procesów po fakcie, natomiast istotny problem mamy z przewidywaniem. Istnieje ku temu istotny powód. Otóż proste nauki zajmują się materią martwą i zjawiskami, które mają charakter powtarzany, linearny. A ekonomiści mówią o ludziach, o ich zachowaniach, emocjach, aspiracjach, celach i interesach, co powoduje, że dynamika badanego świata i jego wysoka zmienność obarcza nasze prognozy dużym ryzykiem błędu. - Te prognozy bywają chybione?

- Często. Przypomnę sytuację sprzed 2008 roku, gdy jeden z głównych ekonomistów Międzynarodowego Funduszu Walutowego mówił, że makroekonomia ma się świetnie, koniunktura będzie się kształtować w niezwykle pozytywny sposób… Takie głosy dominowały wtedy w środowisku ekonomistów.

- Stawia to uniwersytety, w tym nasz krakowski UEk, przed nie lada wyzwaniem. Bo jak sobie wyobrażam cel istnienia uniwersytetu ekonomicznego, to pierwszym jest badanie zjawisk gospodarczych, pokazywanie trendów i podpowiadanie decydentom na wszystkich szczeblach, co należy robić. Drugim celem jest wykształcenie kadr dla gospodarki. Przed pandemią biznes wręcz oczekiwał od uczelni: dajcie nam specjalistów. Czy uniwersytet za tym nadąża?

- To, z czym polskie uniwersytety z pewnością świetnie sobie radzą, jest kształcenie kadr. Coś, co nazywamy polskim cudem gospodarczym, ten wyjątkowy czas w naszej historii, kiedy zbudowaliśmy silne zręby demokratycznego państwa prawa i dobrze działającej gospodarki rynkowej, nie wydarzyłby się bez udziału uniwersytetów ekonomicznych. Kadry menedżerów, dyrektorów, osób sprawujących kluczowe funkcje w życiu gospodarczym – to są wszystko absolwenci naszych uczelni. Wielkie korporacje, firmy, dynamicznie rozwijająca się gospodarka, bez tych kadr po prostu by się nie zdarzyły. Jednak nasz sukces na tym polu stał się swego rodzaju przekleństwem, dlatego, że przez lata budowania zasobów edukacyjnych zaniedbaliśmy nieco badania naukowe. Z pewnością polska ekonomia mocno to odczuła.

- Niedawno miałem przyjemność uczestniczyć w arcyciekawym Kongresie MBA, organizowanym od lat przez znakomitą ekipę Krakowskiej Szkoły Biznesu, działającą pod wodzą prof. Piotra Buły w strukturach UEk. Widzę tam olbrzymi potencjał, a jest to zapewne tylko część tego, co może mieć do zaoferowania nasz uniwersytet. O Krakowie myślimy wciąż jako o stolicy. Ją wprawdzie formalnie przeniesiono kiedyś do Warszawy, ale pod względem kulturalnym i kulturotwórczym, cywilizacyjnym, mamy ambicję być stolicą, miejscem wykuwania idei, pomysłów na Polskę i świat. Uniwersytet Ekonomiczny może być filarem tej naszej wyśnionej stolicy myśli, gdzie wymyśla się rozwiązywania problemów ważnych dla Polski, świata?

- Z pewnością tak. Aspiracją naszej uczelni, która jest ważną częścią krakowskiego i w ogóle polskiego świata akademickiego, jest pełnienie właśnie takiej misji. Składają się na to trzy podstawowe role. Po pierwsze: bardzo wysokiej jakości badania naukowe – nad nimi musimy pracować dlatego, że one są nie tylko kontrybucją dla gospodarki (mówimy tu m.in. o budowaniu mądrzejszych modeli i schematów biznesowych, lepszy rozwiązań finansowych czy efektywniejszych procesów zarządzania), ale też wywierają olbrzymi wpływ na jakość dydaktyki.

- Bez dobrej jakości badań, nie ma dobrej jakości dydaktyki?

- Nie ma. Z tego powodu prowadzimy badania, robimy to coraz lepiej i efekty tego są już widoczne także w skali międzynarodowej. Po drugie: kształcimy coraz lepiej. Te z górą 70 tysięcy miejsc pracy oferowanych w Krakowie i okolicach przez duże międzynarodowe korporacje wzięło się głównie stąd, że na naszym krakowskim i regionalnym rynku pracy pojawili się odpowiedni fachowcy – i są to w znaczniej mierze absolwenci naszej uczelni. I wreszcie – po trzecie – to co wydaje się szczególnie istotne w czasach trudnych, turbulentnych: uniwersytet jako miejsce generowania wiedzy niezbędnej w procesach decyzyjnych, a zarazem podpowiadacz – w dobrym tego słowa znaczeniu: mówiący decydentom, co należy czynić, a czego unikać, by zbudować stabilne podstawy rozwoju gospodarki regionalnej, czy szerzej – w skali całego państwa. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z pewnością może i powinien odgrywać taką rolę.

Profesor UEk Stanisław Mazur jest dziekanem Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej. Kierownik Katedry Polityk Publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek Nauki Polityczne. Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1997-2004. Kierownik Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1996-1997. Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w latach 2008-2009. Członek Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów (od 2009 r.). Redaktor naczelny kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”. Brał udział, jako ekspert i koordynator w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu analizy polityk publicznych; jakości rządzenia; zarządzania strategicznego; organizacyjnego uczenia się. Autor ponad 250 publikacji naukowych oraz 130 ekspertyz. Specjalizacja akademicka: administracja publiczna, analiza polityk publicznych, zarządzanie publiczne, organizacyjne uczenie się.