Unity Tower to najwyższy wieżowiec Krakowa. Obejrzyj jego wnętrza i panoramiczny widok na całe miasto OPRAC.: Krzysztof Kawa

Unity Centre to największe w Krakowie, wielofunkcyjne centrum biznesowe złożone z pięciu budynków. W skład kompleksu wchodzą trzy biurowce, w tym najwyższy w Krakowie Unity Tower o wysokości 102,5 metra. Nasz fotoreporter gościł we wnętrzach Unity Tower w dniu, w którym odbył się tam Sky Run, czyli bieg na 25. piętro. Obejrzyjcie, jak wygląda wieżowiec od środka i jaki rozpościera się z niego widok na Kraków.