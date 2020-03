"Ulubiona piosenka" - Michał Kowalonek prezentuje nowy singiel ze swego solowego albumu

„O miłości w czasach powstania” to pierwszy solowy album Michała Kowalonka, lidera zespołu Snowman, byłego wokalisty zespołu Myslovitz. Materiał ten to kwintesencja dotychczasowej działalności artystycznej Michała: z jednej strony spełnia oczekiwania fanów Snowman stawiając na wyrafinowane, nieoczywiste melodie. Z drugiej trafi również do fanów Myslovitz dzięki piosenkowej formie, zgrabnie łączącej pop z alternatywą.

- Płyta jest zbiorem specjalnie skomponowanych i napisanych piosenek, do napisania których za inspirację posłużyły mi dzienniki, podania, wiersze z czasów powstania wielkopolskiego, dotarłem do historii uniwersalnych i ponadczasowych. To co działo się wtedy mogło równie dobrze wydarzyć się dziś czy jutro. Ale każdy bohater występujący w tych piosenkach jest żywym przykładem na potrzebę lojalności, przyjaźni, miłości, relacji międzyludzkich, bliskości, więzi, czy wspólnoty - mówi piosenkarz.