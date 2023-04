Ulgi zdrowotne. Co można odliczyć w PIT w 2023 roku? Podpowiadamy

Czas na złożenie deklaracji podatkowej mamy do 2 maja 2023 roku. Każdy podatnik ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. Zanim zaczniesz wypełniać PIT, sprawdź, jakie zdrowotne ulgi podatkowe 2023 obowiązują. Co ważne nie dotyczą one tylko osób chorych lub niepełnosprawnych, ale także np. krwiodawców. Dzięki nim możesz zyskać sporo pieniędzy.