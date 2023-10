"Ula" - specjalny pokaz dokumentu o Urszuli Dudziak z udziałem reżyserki 19 października w krakowskim Kinie Pod Baranami

Kraków, Bochnia, Sucha Beskidzka i Tarnów - w tych miastach odbywają się pokazy przeglądu najlepszych polskich filmów dokumentalnych. W programie jest pięć znakomitych produkcji pokazywanych i nagrodzonych na 63. Krakowskim Festiwalu Filmowym.

- To już po raz trzeci dzielimy się z widzami krakowskich i małopolskich kin tym, co wydało się nam najlepsze podczas ostatniej edycji festiwalu. Polscy twórcy nie zamykają oczu na przemiany we współczesnym świecie, przyglądają się ludzkim słabościom, zmaganiom z bólem, towarzyszą poszukiwaniu doskonałości w sztuce i raju na ziemi. W naszym programie dominują reżyserki. To też znak czasu - komentuje dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego, Krzysztof Gierat.