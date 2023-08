Ukraińskie trio Balaklava Blues łączy folk z techno. Grupa wystąpi 18 sierpnia w krakowskim klubie Strefa

Mark Marczyk to ukraiński muzyk, który urodził się i mieszka w kanadyjskim Toronto. Od wielu lat jest aktywnym artystą na tamtejszej scenie alternatywnej. Kiedy Marichka Marczyk i Oskar Lambarr wyjechali z Ukrainy i przyjechali do Toronto, zaprosił ich do współpracy - i tak powstało trio Balaklava Blues.

Jego muzyka łączy etniczny wokal z rytmami rodem z elektronicznej muzyki klubowej. Dwóch muzyków zespołu występuje zawsze w kominiarkach. Siedzą na bębnach, a wokalistka śpiewa i gra na klawiszach. Koncerty formacji są zawsze pełne energii. Artyści manifestują niezgodę na rosyjską agresję oraz solidarność z ukraińskim narodem. Członkowie rodziny Marichki i Oskara walczą na froncie.