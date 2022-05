Ukraińskie motanki pojawią się w różnych miejscach Krakowa. Akcja ma szczególny cel

W Teatrze Groteska, Filharmonii Krakowskiej oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha pojawią się pierwsze lalki umieszczane przez Fundację Darem Dalej w przestrzeni publicznej i instytucjach kultury Krakowa. Z propozycją przygarnięcia motanek Fundacja wyszła także m.in. do Opery Krakowskiej i Zamku Królewskiego na Wawelu.

Mamy apetyt, aby motanki rozsiane były po całym Krakowie, a może i Polsce. Wchodzący do tych instytucji będą mogli poczytać o akcji dzięki dodanym do laleczek zawieszkom z krótkim opisem akcji. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na dzieci ukraińskie, które znajdują się w naszym kraju. Na to, że nadal potrzebują pomocy i to wsparcie jest niezbędne - mówi Marlena Want-Jarząb z Fundacji Darem Dalej.