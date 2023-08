Ukraińscy żołnierze dochodzą do zdrowia w Krakowie. Podziękowali miastu za wsparcie Bartosz Dybała

Ukraińscy żołnierze, którzy zostali ranni i otrzymali pomoc w Krakowie, wystąpili podczas pierwszej powakacyjnej sesji Rady Miasta Krakowa, w czasie której dziękowali za wsparcie. Mówili o tym, że ukraińskie szpitale są przepełnione i że wojna pochłonęła wiele ofiar. - Dziękujemy za to, że możemy u was dochodzić do zdrowia - mówili żołnierze, którzy rehabilitują się w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym.