"Ukraińcy nie okażą Rosjanom słabości ani litości” - mówi w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" najlepszy polski snajper, Przemysław Wójtowicz

Jak to możliwe, że tak silna armia, jak rosyjska, stała się pośmiewiskiem, które popełnia tak wiele kompromitujących błędów?

Ja podchodzę do tego na razie dość sceptycznie, ponieważ nie widzę jeszcze pełnych możliwości Rosjan na Ukrainie. Na pewno mają oni jeszcze sporo mocnych pododdziałów. Z tego, co widzę po oznaczeniach taktycznych poszczególnych wozów bojowych, które zostały zniszczone, przejęte bądź sfotografowane, mogę śmiało powiedzieć, że są tam też jednostki, które uważane były za doborowe jednostki armii rosyjskiej. Dlatego mnie to bardzo dziwi. Przez wiele lat baliśmy się rosyjskiej armii. Oceniano, że są tak dobrze wyszkolone i wyposażone, że poradzą sobie z każdym przeciwnikiem na współczesnym polu walki. Teraz jednak okazuje się, że być może nie jest to prawdą. Pytanie tylko, czy to wyposażenie armii jest w tak opłakanym stanie, czy to kwestia morale żołnierza rosyjskiego, który - jak widać - nie radzi sobie z sytuacją. To nie są już ludzie, którym można było wbić do głowy narrację, że “jedziemy bić złych Ukraińców”. Ci ludzie mają internet, mają swoją świadomość, więc nie da się ich tak oszukiwać. Mam dziwne wrażenie, że te osoby, które weszły w skład misji rosyjskiej na terenie Ukrainy, w co najmniej 50 proc. nie mają ochoty brać udział w tym konflikcie. Efektem tego nie tylko są niedociągnięcia i totalne niedbalstwo, ale przede wszystkim spore straty po stronie Rosjan. A Ukraińcy nie okażą słabości czy litości. Ukraińcy mają ogromną wolę walki, w pewien sposób “mszczą się” za to, że ktoś najechał ich ziemię, ich dom.