"Ukraina!" - siódma edycja festiwalu filmowego w dniach 19-22 września w krakowskim Kinie Pod Baranami

"Ukraina!" - to jedyny festiwal filmów ukraińskich w Polsce. Główną siedzibą imprezy jest warszawska Kinoteka, gdzie w czasie tegorocznej edycji, pokazanych zostanie ponad 50 filmów, w tym nowe fabuły, dokumenty i krótkie metraże. Festiwal angażuje się również w działalność charytatywną: począwszy od lutego 2022 tego roku zorganizował ponad 100 pokazów w całej Polsce, z których cały dochód został przekazany na pomoc Ukrainie.

- Chcemy, żeby festiwal przemówił głosem prawdziwej Ukrainy, dlatego zaprosiliśmy do zespołu programowego Ukraińców mieszkających od kilku lat w Polsce. Dwie poprzednie edycje pokazały, jak silna jest potrzeba rozmowy, wzajemnego poznania i zrozumienia. W Polsce mieszka coraz więcej Ukraińców, to nasi sąsiedzi, współpracownicy, koledzy. Przyjeżdżają tutaj, uciekając przed wojną lub w poszukiwaniu lepszego życia. Chcemy, aby festiwal symbolicznie budował pomost pomiędzy Polakami i Ukraińcami, aby był okazją do partnerskiej rozmowy i wspólnej zabawy - mówi Beata Bierońska-Lach, dyrektorka festiwalu.