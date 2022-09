Ukraina przyjmie Szkocję na stadionie Cracovii. Fani drużyny z Wysp organizują akcję charytatywną na pomoc dzieciom w kraju objętym wojną

Drużyny zmierzą się w rewanżowym spotkaniu grupy 1 dywizji B Ligi Narodów. To stopień niżej niż poziom, na którym rywalizuje reprezentacja Polski, ale możemy się spodziewać naprawdę jakościowego futbolu. Tezę opieramy na tym, co zobaczyliśmy podczas pierwszego, środowego meczu tych zespołów na Hampden Park.

W zaległym meczu drugiej kolejki Szkoci wygrali 3:0 (0:0), ale myliłby się ten, kto by sądził, że było to starcie do jednej bramki. Przebieg pierwszej połowy wskazywał wręcz, że to goście, choć w ich składzie zabrakło gwiazdy Arsenalu (a dawniej Manchesteru City) Ołeksandra Zinczenki, kontrolują przebieg wydarzeń i częściej byli przy piłce. Inna sprawa, że to gospodarze tworzyli groźniejsze sytuacje, których początkowo nie potrafili wykorzystać, w czym celował Che Adams (m.in. strzał w poprzeczkę).

Worek z bramkami otworzył się w ostatnim kwadransie, gdy najpierw John McGinn, a następnie dwukrotnie rezerwowy Lyndon Dykes pokonali Anatolija Trubina. Ten drugi pokazał, że drużyna z Wysp nie potrzebuje wielu środków, by osiągnąć cel – wystarczy precyzyjnie dośrodkować z rzutu rożnego i uderzyć piłkę głową.