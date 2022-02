Ukradli pracodawcy ciastka za... 50 tys. zł. Tirem załadowanym smakołykami daleko jednak nie zajechali

Ciągnik wraz z naczepą zatrzymany przez policjantów do kontroli załadowany był paletami z produktami spożywczymi branży cukierniczej. Funkcjonariusze odkryli, że transport został zorganizowany na podstawie sfałszowanego dokumentu przewozowego (wydanego na innego odbiorcę i inny asortyment). 48-letni kierowca ciężarówki został zatrzymany, a pojazd z towarem zabezpieczony. Tego samego dnia policjanci zatrzymali kolejnych 5 mężczyzn w wieku od 29 do 43 lat (mieszkańców powiatu krakowskiego, wadowickiego i oświęcimskiego) mających związek z kradzieżą. Wszyscy byli pracownikami okradzionej firmy.

- Śledczy ustalili, że złodzieje bardzo szczegółowo zaplanowali kradzież. Każdy ze sprawców miał do wykonania określone zadanie. Sprawcy wcześniej systematycznie, odkładali z linii produkcyjnej palety z towarem, który miał wyjechać z firmy na „lewych” papierach. Przygotowany w ten sposób ładunek pracownicy następnie załadowali do naczepy ciężarówki pod pozorem realizacji legalnego transportu, z tym że posiadali sfałszowany dokument przewozowy, na podstawie którego towar „zniknął” z ewidencji firmy. Ładunek ze skradzionym towarem został wywieziony z terenu przedsiębiorstwa przy udziale wtajemniczonego w proceder kierowcy ciężarówki, na co dzień współpracującego z pokrzywdzoną firmą - mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji.