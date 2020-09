Udział ruchu samochodowego ma spaść w Krakowie z 40 do 25 procent. To założenia polityki transportowej

Szczegółowo opisuje to plan realizacji polityki transportowej Krakowa. "Porównując z miastami, które są ocenianie przez niezależnych ekspertów jako oferujące najwyższą jakość życia, to jednym z czynników wpływających na właśnie taką jakość życia jest nieprzekraczanie 25 proc. podróży wykonywanych samochodem, na przykład w Amsterdamie udział ten wynosi 26 proc., w Barcelonie 15 proc., a w Wiedniu 29 proc. Na tym polega zrównoważona mobilność. Taki jest cel, aby zmienić 15 proc. podróży z wykonywanych samochodem na inne sposoby" - czytamy w planie.

- Nie stygmatyzujemy samochodu, chodzi o zrównoważoną mobilność. To tak jak z oszczędzaniem wody. Nie chodzi o to, żeby nie mieć kranu w domu i się nie kąpać, tylko racjonalnie korzystać z wody. Trzeba też racjonalnie korzystać z samochodu w mieście – mówi Łukasz Franek.

Urzędnicy przekonują, że choć większość z nas wybiera samochód, jako środek transportu, z wygody, to podróż nimi zabiera najwięcej czasu. - Korki biorą się z tego, że wszyscy w szczycie porannym dostają się z jednego punktu do innego tym samym środkiem transportu, czyli samochodem. Na powierzchni 10 mkw autem podróżuje 1,5 osoby. Na tej samej powierzchni mieście się 20 pasażerów komunikacji miejskiej i 5 rowerzystów – mówi dyr. Franek.

70 tys. samochodów mniej

Według urzędników, jeśli udział ruchu samochodowego w Krakowie zmniejszy się z 40 do 25 proc., to będzie to równoznaczne z tym, że na ulice w szczycie wyjedzie o 70 tys. mniej samochodów. Zdaniem ZTP i MIR nie ma możliwości, co najczęściej jest proponowane, wybudowania takiej ilości pasów ruchu, by zapewnić w godzinach szczytu płynną jazdę samochodem dla obecnej ilości podróży.