Uczniowski wzrok pod czujnym nadzorem. Kraków będzie zapobiegać krótkowzroczności u dzieci

"Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci, zwłaszcza krótkowzroczności, w tym w związku z realizacją nauki zdalnej podczas epidemii COVID-19" został przyjęty podczas sesji Rady Miasta. Będzie realizowany w latach 2023-2026 i w tym okresie obejmie ponad 14 tys. uczniów. W tym roku na ten cel miasto przeznaczy 150 tys. złotych.

Program podzielony został na dwa etapy. W pierwszym badania będą wykonywane w szkole - w gabinecie pielęgniarki lub w innych przystosowanych pomieszczeniach - natomiast do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości. One trafią na badania już do poradni okulistycznej, mającej doświadczenie w diagnostyce wad wzroku u dzieci.

Realizator programu zostanie wybrany w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W ramach programu przewidziane są także działania informacyjno-edukacyjne dla rodziców. Jak podkreśla krakowski magistrat, edukacja zdrowotna zwiększa bowiem możliwość wykrycia objawów zaburzenia wzroku u dzieci już na wczesnym etapie. W przeciwieństwie do osób dorosłych, dzieci z wadami wzroku mogą dobrze funkcjonować oraz nie sygnalizować zaburzeń. Nieprawidłowości narządu wzroku u dzieci najczęściej pozostają przez długi czas bezobjawowe.