Uczelnia z Krakowa rządzi na szachownicy. Studenci AGH stworzyli niecodzienny zestaw figur szachowych

Zdjęcia z drona, skany 3D i fusy z kawy - jak powstały ceramiczne szachy AGH?

- Przygotowanie form gipsowych dało nam możliwość wykonania w przyszłości większej ilości figurek o dużym stopniu powtarzalności – wyjaśnia Urszula Mider z Koła Naukowego Ceramiki Artystycznej. - Etap ten poza krokami stricte technologicznymi obejmował również dobór masy do odlewania. Konieczne było, aby charakteryzowała się ona dobrą wytrzymałością i aby po wypale pozostawała jasna. Uzyskanie jasnego czerepu, tj. skorupy ceramicznej, po wypale dało szersze pole możliwości do zdobienia, zarówno farbami podszkliwnymi, jak i szkliwami dekoracyjnymi.

Wypalenie masy z fusów z kawy

Pomocą merytoryczną na etapie powstawanie zestawu służyły także sekcja szachowa AZS AGH Kraków, Muzeum AGH oraz Biblioteka Główna AGH w Krakowie. Projekt przewidywał również wykonanie pudełka na szachy, a jednocześnie planszy do gry. Obudowa jest drewniana, w środku wyłożona gąbką, natomiast pola do gry to czarno-biała mozaika. - Czarne pola powstały z pojedynczych kwadratów wykonanych z masy zawierającej fusy z kawy. Masa zawierająca fusy z kawy, jest jednym z naszych osiągnieć z poprzedniej edycji Grantu Rektora 2022 – precyzują studenci. Po wypaleniu masa z fusów z kawy ma właściwości mechaniczne nie odbiegające w sposób znaczący od masy bez dodatku kawy. Masa po wypale jest lekka, co przekłada się na końcową wagę pudła. Szachy wraz z przewodnikiem po figurach są w pełni użytkowym zestawem.