Uczcili 75. rocznicę śmierci Witolda Pileckiego. Zapłonęły znicze pamięci ZDJĘCIA

W Krakowie, w imieniu IPN, hołd rotmistrzowi złożyła zastępca dyrektora oddziału Cecylia Radoń. W Tyńcu na ul. Bogucianka znicze zapłonęły pod tablicą umieszczoną przy domu, w którym rtm. Pilecki odnalazł schronienie podczas ucieczki. Rodzina Mazurkiewiczów bezinteresownie i z narażeniem bezpieczeństwa przenocowała uciekinierów, ukrywając ich w stodole, a także dając jedzenie na dalszą podróż.

Znicze pamięci zapłonęły także w Parku im. rtm. Witolda Pileckiego w Nielepicach (gmina Zabierzów), gdzie dr Michałowi Wenklarowi, zastępcy dyrektora Oddziału IPN w Krakowie towarzyszył sołtys Nielepic Stanisław Dam.

Pod tablicą pamiątkową w klasztorze bernardynów w Alwerni znicz pamięci również zapalił dyrektor Wenklar wraz z burmistrzem gminy Alwernia Beatą Nadzieją-Szpilą. Rtm. Pilecki schronił się tam 28 kwietnia 1943 r. po ucieczce z KL Auschwitz.

W Oświęcimiu pod pomnikiem na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu znicze zapalił dr Michał Wenklar i prof. Sonia Grychtoł rektor uczelni wraz z delegacją. Pomnik patrona uczelni odsłonięto w 2018 r. Oświęcimska szkoła zajmuje m.in. budynek, do którego 14 czerwca 1940 r. Niemcy przywieźli pierwszy masowy transport więźniów do KL Auschwitz. Do obozu zagłady trafiło wówczas 728 Polaków, m.in. członkowie niepodległościowej konspiracji oraz aresztowani w obławach i łapankach.