Uchodźcom pilnie potrzebne wsparcie. Potem będzie za późno

Do uruchomionego po 24 lutego ambulatorium kryzysowego w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego trafia kilkanaście dzieci ukraińskich tygodniowo. - U większości z nich problemy psychiczne obecne były już wcześniej, natomiast trauma wojenna i uchodźstwo drastycznie je pogłębiły – zauważa dr. hab. Maciej Pilecki, kierownik oddziału i specjalista wojewódzki do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży.

Częstokroć są to dzieci, które przez wiele dni ukrywały się w schronach, by następnie przetrwać morderczą, kilkudniową podróż do Polski, bez snu i odpoczynku. - Dla nich bardzo ważne jest otrzymanie wsparcia bezpośrednio po tych strasznych przejściach - podkreśla Pilecki.