Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa dla Jerzego Treli. Akt odebrała córka

- Niech pozostanie znakiem wielkiego uwielbienia krakowian dla kunsztu zawodowego, pasji twórczej i pięknej osobowości pana Jerzego Treli – mówił przewodniczący sesji rady miasta.

- Zofia Rysiówna, wręczając profesorowi Jerzemu Treli w 2000 roku nagrodę Zelwerowicza w okolicznościowej laudacji powiedziała „Trela zawsze gra w teatrze narodowym, obojętnie gdzie”. To bardzo trafne zdanie zasługuje na trawestację. To każdy teatr, w którym Trela grał, dzięki niemu, stawał się narodowy – zaznaczył w laudacji prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski. - Wszyscy, którzy mieli szczęście znać Jerzego Trelę mówią dziś jednym głosem: to był jeden z najwybitniejszych współczesnych aktorów. Artysta noszący w sobie iskrę geniuszu.