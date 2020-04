Tylko Kraków szkodzi mieszkańcom. Inne miasta chcą pomagać

Władze Krakowa drastycznie ograniczyły kursy tramwajów oraz autobusów i zdecydowały o wyłączaniu nocą oświetlenia w mieście, tłumacząc to oszczędnościami koniecznymi w związku z pandemią koronawirusa. Sprawdziliśmy jak jest w innych dużych miastach: Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i Aglomeracji Śląskiej. Tam nie kryją zaskoczenia działaniami Jacka Majchrowskiego i jego podwładnych.

Okazuje się, że żadna z metropolii w Polsce nie skazała swoich mieszkańców na takie problemy transportowe w okresie pandemii koronawirusa, jak Kraków. Nigdzie nie dopuszczono do tego, by autobusy lub tramwaje kursowały raz na godzinę lub do zawieszenia całych linii. - Decyzją prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka, od tego poniedziałku, 20 kwietnia, zaczęliśmy rozwijać komunikację miejską we Wrocławiu, którą musieliśmy kilka tygodni temu ograniczyć w związku z epidemią koronawirusa. Nie myśleliśmy jednak nawet na moment, aby całkowicie zrezygnować z kursowania w określonych godzinach - podkreśla Krzysztof Balawejder, prezes MPK we Wrocławiu. To miasto często porównuje się z Krakowem. Tam z początkiem tego tygodnia kilkadziesiąt linii autobusowych zaczęło kursować według rozkładów sprzed czasu pandemii. Tak jeżdżą również w godzinach szczytu cztery linie tramwajowe. Reszta kursuje tak jak w soboty. We Wrocławiu cały czas kursują też (według rozkładów sobotnich) autobusy nocne.

Przypomnijmy, że w Krakowie od początku pandemii zaczęto wprowadzać ograniczenia, a od niedzieli 12 kwietnia weszły w życie radykalne cięcia, które spowodowały, że po godzinach szczytu transport publiczny praktycznie przestał funkcjonować. Zlikwidowano też kursy nocne.

- Każdy bilet do tramwaju czy autobusu pokrywa koszt przejazdu tylko w 50 procentach, miasto pokrywa drugie tyle. Analizy pokazują, że teraz trzeba dopłacać 90 procent. Ograniczyliśmy linie tramwajowe i autobusowe, na których pojazdy w pewnych godzinach jeżdżą puste - wyjaśniał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. - Naprawdę, nie ma sensu wydawać pieniędzy. Robimy tak z tego powodu, że jak skończy się pandemia i będzie trzeba uruchomić komunikację normalnie, tak jak do tej pory funkcjonowała, to musimy mieć pieniądze na pokrycie tego. Obecnie były to częściowo wyrzucone pieniądze - dodał.

W innych miastach przyznają, że w obecnej sytuacji trzeba dopłacać więcej do komunikacji i to obciąża budżety. Kierowano się tam jednak zasadą, że skoro koronawirus powoduje zagrożenie zdrowia i życia, to trzeba umożliwić mieszkańcom jak najbezpieczniejsze przemieszczanie się w różnych porach dnia i zapewnić jak największą liczby kursów. Tak postąpiły m.in. władze Warszawy. Tam nie zlikwidowano kursów metra, tramwajów czy autobusów. - W związku z ograniczeniami liczby osób, które mogą podróżować, obowiązują standardowe rozkłady jazdy, tak by wszyscy się zmieścili i mogli zachowywać odpowiedni dystans. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo - zaznacza Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiej w Warszawie. - Tam, gdzie jest zapotrzebowanie zwiększono nawet częstotliwość kursów względem normalnego rozkładu. Tak jest w przypadku linii autobusowej nr 190 przejeżdżającej przez al. Solidarności, która kursuje nie co 7,5 a co 5 minut - dodaje.

W innych miastach też ograniczano kursy tramwajów i autobusów, ale nie tak drastycznie jak w Krakowie.

- Większość linii autobusowych i tramwajowych funkcjonuje według powszednich rozkładów jazdy, jakie obowiązują w okresie ferii. Wprowadziliśmy ograniczenia w sobotniej, świątecznej i nocnej ofercie przewozowej, co oznacza częściowe lub całościowe zawieszenie wybranych linii. Natomiast wybrane kursy są realizowane dwoma autobusami jednocześnie - informuje Zygmunt Gołąb z Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. Tam też w każdym pojeździe komunikacji miejskiej zostały na siedzeniach zawieszone specjalne zawieszki o tym, by na danym miejscu nie siadać i zachowywać dystans wobec innych pasażerów. Ograniczenia w komunikacji miejskiej wprowadzono w Poznaniu, ale również nie tak duże jak w Krakowie. Tam np. tramwaje w godzinach szczytu (5 – 8.30 oraz 14-17) na wszystkich liniach kursują ze zwiększoną częstotliwością - co 12 minut, natomiast w pozostałym okresie co 20 minut, w soboty - także co 20 minut, a w niedziele i święta - co 30 minut do godz. 10, a po godz. 10 co 20 minut. W przypadku autobusów też najczęściej kursy odbywają się co 12 i 20 minut.

W Aglomeracji Śląskiej niektóre z linii zostały zawieszone (np. szkolne, lotniskowe), na innych zmniejszono liczbę realizowanych kursów (np. wprowadzono obowiązywanie rozkładów jazdy ważnych w dni robocze nieszkolne). - Analizujemy każdą linię i dostosowujemy rozkłady jazdy do zapotrzebowania. Na wielu liniach zwiększyliśmy naszą ofertę przewozową, tj. dodaliśmy dodatkowe kursy lub są one realizowane pojazdami o większej pojemności - informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Inne miasta nie wprowadzają też takich rozwiązań jak w Krakowie, gdzie od północy do godz. 4 rano wyłączane jest oświetlenie uliczne. Według szacunków takie rozwiązanie przyniesie około 20 tys. zł oszczędności każdej nocy. - Podstawą jest bezpieczeństwo na ulicach, a wyłączenie latarni znacznie je obniży. Wiele osób w ostatnich tygodniach robiło zakupy w sklepach otwartych całodobowo, licząc na to, że w późniejszych godzinach będzie w nich luźniej. Osobną kwestią jest ruch uliczny, któremu nie można wyłączyć oświetlenia, bo to wyjątkowo niebezpieczne - wyjaśnia Jakub Dybalski ze stołecznego magistratu.

W Gdańsku od 30 marca do odwołania całkowicie bądź częściowo wyłączona została część iluminacji gdańskich obiektów zabytkowych. - Iluminacje obiektów wyłączone zostały tylko tam, gdzie podświetlenie nie służy jednocześnie oświetleniu chodników czy ulic - zaznacza Magdalena Kiljan z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Przyznaje też, że oświetlenie uliczne jest wyłączane nad ranem trochę wcześniej, tuż przed świtem, ale nie od północy.