Tylko do końca tygodnia w Wieliczce niezwykła wystawa królewskich sreber stołowych

W wielickim muzeum po raz pierwszy w Polsce pokazana została kolekcja wyrobów złotnictwa zdobiących w przeszłości stoły do rodów królewskich, carskich i książęcych, dziś należąca do Helga Matzke European Silver.

Wystawa „Środkowoeuropejska kultura stołu i królewskie srebra stołowe (XVI-XVIII wiek) z kolekcji Helga Matzke” przedstawia szczególnie rzadkie przedmioty z zastaw stołowych takie jak sosjerki, czy teryny, ale są też solniczki, talerze, sztućce i świeczniki. Dużą grupę obiektów stanowią naczynia do picia napojów na zimno takie jak: czarki, pucharki, kielichy, kubki i kufle oraz na ciepło np.: dzbanki do kawy, herbaty i czekolady. Spożywane wino musiało być zimne stąd też zobaczyć można naczynia do chłodzenia wina i kieliszków.

Uwagę zwraca wyjątkowy nef, puchar w kształcie statku, który mógł służyć zarówno do picia jak i podawania soli.