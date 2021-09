Tygodniowy przegląd prasy (Kraków, 5.09-11.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przegląd tygodnia Kraków od 5.09 do 11.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wielka Parada Smoków powróciła - po roku pandemicznej przerwy - w zakole Wisły. Wypełnione helem smoki znowu unosiły się nad miastem, choć tym razem barwne widowisko przebiegło z dbałością o środowisko. - Radykalnie zmniejszony hałas, biodegradowalna, niska i średnia pirotechnika, która nie będzie oddziaływać na środowisko - wyliczał Adolf Weltschek, dyrektor Teatru Groteska zmiany jakie nastąpiły w jubileuszowej edycji wydarzenia.

Co ma Kraków, czego nie znajdziemy w żadnym innym mieście? To pytanie zadaliśmy Wam na fanpejdżu Gazety Krakowskiej na Facebooku. Spośród setek odpowiedzi wyłowiliśmy kilkanaście najczęściej pojawiających się. Co najmocniej charakteryzuje miasto Kraka według mieszkańców i przyjezdnych? Na co najczęściej słychać narzekania, a co sprawia, że mimo wszystko z sentymentem wspominamy spacer wąskimi uliczkami Starego Miasta? Na liście czakram wawelski i... motorówka kupiona przez ZZM. Sprawdź zestawienie.