Tygodniowy przegląd prasy (Kraków, 19.09-25.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przegląd tygodnia Kraków od 19.09 do 25.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Niepołomicach trwają Pola Chwały. Jedno z największych w Polsce spotkań miłośników historii, gier historycznych i militariów sprawiło po raz kolejny, że podkrakowskie miasto przypomina scenerię z historycznych filmów, z różnych epok - od starożytności po współczesność. Są pokazy historyczne, rekonstrukcje bitew, rywalizacja miłośników gier historycznych, zajęcia dla dzieci, jarmark historyczny i wiele innych atrakcji.

Po ponad dwóch latach budowy, najprawdopodobniej już za około trzy tygodnie kierowcy będą mogli przejechać 13-kilometrowym odcinkiem od węzła Widoma do węzła Szczepanowice. To jeden z czterech budowanych fragmentów budowanej trasy S7 od północy Krakowa do granicy w województwem świętokrzyskim. Odcinek ten pozwoli skrócić czas przejazdu z Krakowa do Warszawy.