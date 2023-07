Tygodniowy przegląd prasy 9.07.2023: Kraków, 2.07-8.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.07 a 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wodny plac zabaw w Parku Jordana w Krakowie - oaza dla dzieci w gorące dni! Idealne miejsce na wakacyjny relaks ”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 9.07.2023. 2.07 - 8.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wodny plac zabaw w Parku Jordana w Krakowie - oaza dla dzieci w gorące dni! Idealne miejsce na wakacyjny relaks Dzień pełen upałów? Nie ma problemu! Wodny plac zabaw w Parku Jordana to miejsce, w którym dzieci znajdują ochłodę i rozrywkę w upalne dni. Baseny, brodziki i fontanny czekają na najmłodszych, gotowe zapewnić im beztroską zabawę na świeżym powietrzu. Zresztą, nie tylko dzieciom. Dorośli także chłodzili się w zimnej wodzie. Zobaczcie na zdjęciach! 📢 Roślina, która uciekła z plantacji. Barszcz Sosnowskiego nadal groźny i nadal ucieka Roślina wędruje potokami i rzekami, czepia się podeszew ludzkich butów, kół samochodów. Nasiona mogą zakiełkować nawet po kilku latach! Barszcz Sosnowskiego wciąż zdobywa w Małopolsce nowe terytoria. W czasie upałów wydziela niezwykle lotne olejki eteryczne, które mogą wywoływać duszności, dotknięcie liści może skończyć się poparzeniem III stopnia. Uważajcie na barszcz Sosnowskiego! A oto sześć rzeczy, które trzeba wiedzieć o tym gatunku, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

📢 Wisła Kraków - transfery, newsy, plotki. Nowe kontrakty w piłkarskiej kadrze "Białej Gwiazdy" LATO 2023 Wisła Kraków zmienia się na naszych oczach. W szatni "Białej Gwiazdy" ruch jak w tramwaju, piłkarze mijają się w drzwiach. Jedni odchodzą, inni właśnie zajmują swoje nowe szafki. Tutaj podajemy informacje o najnowszych ruchach transferowych w Wiśle oraz dane o nowych kontraktach. Sprawdź, do jakich zmian doszło w pierwszej drużynie Wisły oraz jakich jeszcze możesz się spodziewać. Zamieszczamy też wszelkie spekulacje i plotki na temat Wisły, wyraźnie to zaznaczając. Oto najnowsze newsy dotyczące zespołu Radosława Sobolewskiego. Przesuwaj zdjęcia w prawo.

Tygodniowa prasówka 9.07.2023: 2.07-8.07.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Co robić w weekend w Krakowie? Oto najlepsze propozycje: Festiwal Kawy, KIERMASH, ULICA Festiwal i wiele innych Zbliża się kolejny weekend, co oznacza kolejną dawkę wrażeń i fantastycznych wydarzeń! A tych będzie sporo! Sprawdźcie, co robić w Krakowie w najbliższy weekend.

📢 Krakowski Kazimierz jest jak wehikuł czasu. Tu tętni nocne i kulturalne życie miasta! Legendarne lokalne i najważniejsze zabytki Kazimierz to niesamowite miejsce, w którym przeszłość łączy się z teraźniejszością, a historia tkwi w każdym kamieniu. Co warto zwiedzić i czego doświadczyć aby poczuć atmosferę dawnej, żydowskiej dzielnicy? Przedstawimy najciekawsze atrakcje i miejsca, których nie znajdziecie w zwykłym przewodniku turystycznym. Odwiedzimy legendarne knajpy, w których spotykała się śmietanka kulturalna Krakowa. Przespacerujemy się tajemniczymi uliczkami i usiądziemy wygodnie w mieszkaniu żydowskich kupców. Kazimierz jest jak wehikuł czasu. W jednej chwili można cofnąć się o dobre sto lat! Obejrzyjcie zdjęcia w galerii i przenieście się do magicznego świata, który tak naprawdę jest na wyciagnięcie ręki! 📢 Na Zakrzówku w Krakowie tylko 1000 osób. Kamera przypilnuje i... czarna flaga Możemy już oglądać transmisję na żywo z parku Zakrzówek i kąpieliska. Obiektyw kamery online jest ustawiony na baseny nad zalewem. Gadżet i informacja dla wybierających się na plażowanie? Nie tylko. Informacja z kamery ma być też wyznacznikiem, czy nie zamknąć wstępu na pomosty, jeśli zostanie przekroczony limit osób: 1000. "W najbliższych dniach w miejscu widocznym na kamerze zostanie zamontowany maszt, na którym, w przypadku wyczerpania limitu miejsc, wywieszona zostanie czarna flaga".

📢 Wisła Kraków. Jarosław Królewski: To Luis Fernandez na swojego następcę wskazał Goku! Wisła jest dokapitalizowywana przez własnych akcjonariuszy, a nie przez zewnętrzne pożyczki. My czujemy się po prostu odpowiedzialni za ten klub. Pozostałe długi są odpowiednio zarządzane, spłacane. Może jeszcze nie ze wszystkimi osiągnęliśmy pełne porozumienie w sprawie np. rozłożenie spłaty na raty, ale nie ma dzisiaj takiej sytuacji, że Wiśle grozi upadek. Chcę, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Nie ma takiej sytuacji - mówi prezes i większościowy właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski.

📢 Nowa Aleja Róż już dostępna dla mieszkańców Krakowa. Ile kwiatów! Zobaczcie, jak wygląda odnowiona perła Nowej Huty Mieszkańcy Nowej Huty mogą już sprawdzić, jak po rewitalizacji wygląda Aleja Róż. Jest sporo zieleni, mnóstwo róż i ławki, na których można odpocząć. W porównaniu z dotychczasowym, zabetonowanym placem nowy wygląd alei wprowadził do centrum Nowej Huty powiew świeżości Zobaczcie, jak nowohucianie podziwiają metamorfozę serca swojej dzielnicy!

📢 Dinoworld w Krakowie. Park rozrywki z dinozaurami otwarty. W weekend będą dodatkowe atrakcje Dinozaury wkroczyły do Krakowa i już można je zobaczyć z bliska. Dinoworld otwarto przy ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie, niedaleko Centrum Handlowego Bonarka. W tym parku dinozaurów znajdziecie 20 mechanicznych dinozaurów, tyranozaura, stegozaura i inne prehistoryczne wielkie gady. Ruszają się i ryczą. A weekend będą zabawy z animatorami. 📢 Nietypowy blok powstaje w Krakowie. To tzw. kaskadowy apartamentowiec Okolice Dworca Głównego od strony północno-wschodniej są mocno zabudowywane. Między ulicami Rakowicką i Wita Stwosza wyrosło kilka osiedli. Aktualnie w budowie jest tam nietypowy apartamentowiec, tzw. kaskadowy. Stawia go firma Hines, która wcześniej wybudowała osiedle w tym rejonie miasta. Blok będzie miał 14 kondygnacji i ponad 300 mieszkań. Budowa ma zakończyć się w 2024 roku. Dzięki nietypowej konstrukcji każda kondygnacja będzie zwieńczona mieszkaniem z dużym tarasem z widokiem na Kraków.

📢 DARMOWY tarot online na lipiec 2023! Sprawdź, co cię czeka! Jaki będzie ten miesiąc? 7.07.2023 Czerwiec dla każdego był inny. Podczas gdy jedni cieszyli się spokojem i odpoczynkiem, inni mieli ciężki okres w pracy. Ale czy lipiec 2023 będzie taki sam? Barany będą musiały podjąć ważną decyzję, Raki zwiększą zarobki, a Strzelce muszą zacząć uważać przy podpisywaniu ważnych umów! Co karty tarota przewidują dla pozostałych znaków zodiaku? Sprawdź!

📢 Kraków będzie gościł najpiękniejsze rasowe psy. Przyjedzie psia arystokracja! Wszystkich miłośników psów czeka nie lada gratka: 8 i 9 lipca 2023, czyli w najbliższą sobotę i niedzielę w Krakowie odbędzie się XXV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Zobaczymy rasy znane i lubiane, ale także wyjątkowe i niepotykane na co dzień. 📢 Kraków. Od soboty 8 lipca limit wejść na kąpielisko w Parku Zakrzówek. Ile osób będzie wpuszczanych? Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie poinformował, że od soboty, 8 lipca na prośbę ratowników czuwających nad bezpieczeństwem na terenie kąpieliska w Parku Zakrzówek będzie obowiązywał system liczenia osób wchodzących. - Wprowadzenie limitu osób podyktowane jest odpowiednim zadbaniem o bezpieczeństwo, a tym samym o sposób korzystania z basenów - wyjaśnia miejska jednostka. Limit to 1000 osób. Wejście na kąpielisko będzie się odbywać w dwóch miejscach: przez bramki główne przy budynku wejściowym na baseny oraz przez bramki przy drugiej stronie kąpieliska od strony ul. Norymberskiej.

📢 Drewniane domy z duszą na sprzedaż w Małopolsce! Oto przegląd ofert: ceny i zdjęcia 7.07.2023 Drewniane domy na sprzedaż do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując drewnianego domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu. 📢 Wyścig w parakolarstwie szosowym Małopolska Handbike Cup i duże utrudnienia pod Krakowem. Zmiany tras autobusów Przez gminę Liszki i częściowo Czernichów pojedzie wyścig w parakolarstwie szosowym Małopolska Handbike Cup. To międzynarodowa impreza sportowa, która jest planowana na 8 i 9 lipca 2023. Odbędzie się w Rącznej w gminie Liszki. Co wiąże się z utrudnieniami komunikacyjnymi. W zawiązku z przejazdem kolarzy w sobotę i niedzielę będą utrudnienia na drogach, a nawet zmiany tras autobusów.

📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. 📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie lub odbudowę uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

📢 Sądny dzień w Krakowie. Rozpoczął się remont mostu Dębnickiego. Wielkie korki na Alejach. Utrudnienia prędko się nie skończą W piątek 7 lipca rozpoczął się remont mostu Dębnickiego. Potrwa w sumie pięć miesięcy. Największe zmiany w organizacji ruchu drogowego planowane są na ok. 3,5 miesiąca. Co ważne, ruch na moście w trakcie remontu zostanie utrzymany (po jednym pasie w każdą stronę). Dla pieszych i rowerzystów dostępny będzie chodnik z jednej strony. Prace na kluczowej przeprawie od razu spowodowały wielkie korki Alejach. 📢 Czy kolejną dużą sportową imprezą w Polsce i Krakowie mogłyby być piłkarskie mistrzostwa świata? My pytamy, PZPN odpowiada Na Stadionie Miejskim im. H. Reymana w Krakowie odbyły się ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk europejskich. Podczas drugiego wydarzenia prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podkreślił, że miasto jest gotowe do organizacji dużych sportowych wydarzeń. W ostatnim czasie pod Wawelem znów wrócono do pomysłów przeprowadzenia igrzysk zimowych. Minister sportu Kamil Bortniczuk przyznał jednak, że będzie rekomendował igrzyska letnie - w Warszawie. Jaka inna duża impreza mogłaby się więc jeszcze odbyć w stolicy Małopolski? Zapytaliśmy ministra sportu i w PZPN, co sądzą o naszym pomyśle piłkarskich mistrzostw świata w Polsce i krajach Trójmorza.

📢 Krakowski fort "Jugowice" zamienił się w nowoczesne muzeum. Otwarcie za nami! Prace trwały ponad dekadę Kosztował ponad 30 mln zł. Prace, dzięki którym zaniedbany fort zamienił się w nowoczesne muzeum trwały przeszło dwanaście lat. Fort "Jugowice" właśnie zaprosił pierwszych zwiedzających. Na początek opowie o historii miejsca i samej budowli, jesienią Muzeum Krakowa otworzy tu wystawę poświęconą harcerstwu.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN