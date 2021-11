Tygodniowy przegląd prasy 31.10.2021: Kraków, 24.10-30.10.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.10 a 30.10.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. TESCO przy Kapelance zamknięte na dobre. Półki świecą pustkami. Zobacz zdjęcia z wnętrza 31.10.2021”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 31.10.2021. 24.10 - 30.10.2021: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. TESCO przy Kapelance zamknięte na dobre. Półki świecą pustkami. Zobacz zdjęcia z wnętrza 31.10.2021 26 października 2021 słynny sklep TESCO przy ulicy Kapelanka przeszedł do historii. Wnętrze sklepu zostało doszczętnie opróżnione. Teraz robiący zakupy w pasażu, który jest nadal otwarty, mogą podziwiać wielkie pustki na półkach. Co pojawi się w miejsce TESCO? Więcej informacji w naszym artykule. 📢 Te znaki zodiaku mogą sporo zarobić. Które znaki wzbogacą się do końca roku? Sprawdź horoskop i zobacz, czy masz szansę na fortunę [30.10] Zgromadzenie dużego majątku nie jest łatwe. Większość z nas ma z tym spore problemy, ale wydaje się, że niektórym przychodzi to z ogromną łatwością i właściwie - samo. Wystarczy spojrzeć na najbogatszych ludzi świata - jak udało im się zdobyć takie fortuny? Okazuje się, że dużą rolę odgrywa... astrologia. Niektórzy po prostu urodzili się pod szczęśliwą gwiazdą. Kto? Tego dowiecie się z przepowiedni wróżki Bellatrix. Sprawdźcie, czy należycie do szczęśliwców, którzy jeszcze w tym roku będą mogli się wzbogacić.

📢 Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Krakowianie ruszyli na cmentarze, ale tłumów nie ma [ZDJĘCIA] Wkrótce będziemy obchodzić uroczystość Wszystkich Świętych. Na kilka dni przed 1 listopada krakowianie już ruszyli na cmentarze, by zapalić znicze na grobach swoich bliskich zmarłych. Przed nekropoliami zrobiło się kolorowo od chryzantem - to najpopularniejsze kwiaty na cmentarz; pojawili się też tradycyjnie kwestujący na różne, szczytne cele. Odwiedziliśmy cmentarze Batowice, Rakowicki oraz Mogilski. Choć pogoda dopisuje, by iść na groby bliskich, tłumów nie ma.

Tygodniowa prasówka 31.10.2021: 24.10-30.10.2021 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop na nadchodzący tydzień. Co czeka lwa, raka, byka, pannę i inne znaki zodiaku od poniedziałku, 1 listopada? HOROSKOP TYGODNIOWY HOROSKOP na ten tydzień. Czy wszystkie plany prywatne i zawodowe uda się zrealizować? Sprawdź horoskop na ten tydzień dla wszystkich znaków zodiaku! Co od poniedziałku, 1 listopada czeka barana, skorpiona, koziorożca, byka, bliźnięta, a co wodnika, wagę i pannę? Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>>

📢 Hutnik Kraków. Kibice na drugoligowym meczu gospodarzy z beniaminkiem Wisłą Puławy [ZDJĘCIA] Kibice, którzy wybrali się na sobotni (30.10.2021) mecz 15. kolejki II ligi piłkarskiej Hutnik Kraków - Wisła Puławy (1:3), mieli powody do zadowolenia chyba tylko z powodu ładnej pogody. Gospodarze doznali bowiem kolejnej porażki i ich sytuacja w tabeli jest nie do pozazdroszczenia. Zobacz, jak wyglądały trybuny stadionu na Suchych Stawach. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Cmentarz na Ruczaju. To tu chowano zamordowanych w czasie wojny pacjentów szpitala psychiatrycznego Na osiedlu Ruczaj przy ul. Czerwone Maki zlokalizowany jest niewielki cmentarz komunalny. Coraz bardziej znika za wyrastającymi tu blokami, ale skrywa mroczną historię... 📢 Przepisy na Halloween. Sprawdź pomysły na hallowenowe potrawy, przekąski i słodkości! Zobacz zdjęcia "strasznego" jedzenia 29.10 Halloween tuż-tuż. Jeśli macie ochotę na przygotowanie wyjątkowych i strasznych przekąsek, ale nie wiecie, jak się za to zabrać, pędzimy z pomocą! Prezentujemy kilka propozycji na halloweenowe słodkości, a w galerii możecie zobaczyć przykłady. Niektórzy internauci mają naprawdę bujną wyobraźnię!

📢 Kraków. Wypadki na autostradzie A4. Obwodnica Krakowa była zablokowana [ZDJĘCIA] W sobotę (30 października) na obwodnicy autostradowej Krakowa przed godz. 11 doszło do dwóch wypadków, w których łącznie zostało uszkodzonych co najmniej osiem samochodów, a dwie osoby zostały ranne. 📢 Budowa linii tramwajowej zmienia całą dzielnicę Krakowa. Nowe zdjęcia lotnicze prac na trasie do Górki Narodowej Postępują prace związane z budową linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. W ramach inwestycji powstaje kilka obiektów inżynieryjnych, które mają pomóc w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych w północnej części Krakowa. W rejonie ul. Opolskiej wykonywane są estakady. Natomiast w sąsiedztwie bloków na os. Górka Narodowa budowana jest tzw. wanna, którą tramwaje mają jechać pod górę w kierunku pętli końcowej.

📢 Kraków. Tęczowe flagi pod Ratuszem. Protest przeciwko ustawie "Stop LGBT" Kai Godek "Nie oddamy prawa do dumy i koloru" - pod takim hasłem zorganizowano w piątek wieczorem obok Wieży Ratuszowej protest przeciwko ustawie "Stop LGBT". Pierwsze czytanie jej projektu w Sejmie, w czwartek, wzbudziło ogromne kontrowersje. W piątek, po równie burzliwych obradach, projekt został skierowany do komisji administracji i spraw wewnętrznych. "Nie przestaniemy upominać się o nasze prawa, przypominać, że chcemy edukacji seksualnej, by ratować młodych, równości małżeńskiej, by prowadzić spełnione życie, ustawy o uzgodnieniu płci, by godnie żyć, penalizacji przestępstw z nienawiści, by żyć także bez strachu" - napisali organizatorzy krakowskiego protestu.

📢 Kibice Cracovii dopingowali zespół w meczu z Radomiakiem [ZDJĘCIA] Cracovia grała z Radomiakiem w meczu 13. kolejki ekstraklasy. Kibice Cracovii jak zwykle w meczach rozgrywanych przy ul. Kałuż przeżyli niebywałe emocje, ale opuszczali stadion smutni, bo ich ulubieńcy stracili decydującego gola w 7 min doliczonego czasu gry. Fanów na meczu był 6500 tysiąca. Zobaczcie ich na zdjęciach w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Duże zmiany w ruchu przy krakowskich cmentarzach. Na to musicie uważać! W rejonie krakowskich cmentarzy wprowadzone zostaną duże zmiany w organizacji ruchu i zasadach parkowania. Przy wielu nekropoliach ograniczenia w poruszaniu się samochodami pojawią się już w sobotę (30 października) i potrwają do dnia Wszystkich Świętych. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz MAPY oraz szczegóły dotyczące poszczególnych cmentarzy w stolicy Małopolski.

📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Wisłą Płock Nie brakuje problemów zdrowotnych w Wiśle Kraków przed meczem w Płocku z Wisłą. W krakowskiej ekipie na pewno zabraknie takich piłkarzy jak: Jakub Błaszczykowski, Jan Kliment, Aschraf El Mahdioui, Paweł Kieszek i Stefan Savić. Trener Adrian Gula będzie musiał zatem nieco pomieszać składem. Przypuszczalną wyjściową jedenastkę prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Długi weekend i Wszystkich Świętych. Wielkie korki na krakowskich i małopolskich drogach. Mnóstwo wypadków i kolizji Już dziś wiele osób zaczyna wyjeżdżać na przedłużony weekend, by odwiedzić groby bliskich przed dniem Wszystkich Świętych. Jak można było się spodziewać, ze względu na wzmożony ruch, na głównych trasach w regionie utworzyły się korki. Dochodzi również do wielu wypadków i kolizji. Jak wygląda sytuacja obecnie?

📢 Te znaki zodiaku znajdą w listopadzie wielką miłość. Sprawdź, czy są Ci pisane motyle w brzuchu i miłosne uniesienia [HOROSKOP] 29.10 Czekasz ciągle na wielką miłość, ale wciąż nie możesz jej znaleźć? Listopad to doskonały miesiąc, aby się zakochać. Tak też mówią gwiazdy. Jesienna aura i niepowtarzalny układ gwiazd sprawiają, że relacje nawiązane właśnie w przedostatnim miesiącu roku mogą przetrwać najdłużej. Wróżka Bellatrix przepowiada niektórym znakom miłosne uniesienia już za kilka dni. Niektóre wydarzą się całkowicie przypadkowo, innym trzeba nieco pomóc. Jedno jest pewne - większość znaków ma szansę na znalezienie drugiej połówki. Chcesz wiedzieć, czy należysz do tej grupy? Wejdź w galerię i sprawdź, jaką przyszłość zaplanowała dla Ciebie wróżka. 📢 Kraków. Rondo Mogilskie - wielki węzeł w sercu miasta. Najlepiej prezentuje się z góry [ZDJĘCIA Z DRONA] Rondo Mogilskie jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w centrum Krakowa, dzięki czemu z niego można się dostać w prawie każdą część miasta. W latach 2004-2008 rondo przebudowano na skrzyżowanie dwupoziomowe i wyeksponowano fort Lubicz. Od tego czasu jest to jeden z najbardziej spektakularnych obiektów infrastrukturalnych w mieście. Najbardziej okazale wygląda z lotu ptaka. Sami zobaczcie.

📢 Te zachowania na cmentarzu denerwują najbardziej. TOP 10 najgorszych zachowań na cmentarzu, które nie powinny mieć miejsca 1 listopada, Wszystkich Świętych i wizyty na cmentarzu są na tyle poważnym i wzniosłym wydarzeniem, że powinny być wolne od jakichkolwiek negatywnych emocji, a przede wszystkim - niestosownych zachowań. Niestety okazuje się, że nawet na cmentarzu można spotkać się z wieloma irytującymi i niewłaściwymi zachowaniami. Co najbardziej denerwuje na cmentarzu? Zobaczcie 10 najgorszych zachowań. Zgadzacie się? 📢 Kraków. Samowolka drogowa, wieszają znaki i straszą kierowców Czytelnik pisze: "Chciałem wywołać temat, w Krakowie, ale i w całej Polsce na bocznych miejskich ulicach właściciele domów przylegających do ulicy wieszają na ogrodzeniu, jak mniemam niezgodnie z prawem, zakazy parkowania .Dodatkowo na Korbutowej są jakieś pachołki na chodniku. Tutaj przykład z ulicy Korbutowej i Pększyca-Grudzińskiego. Na tych ulicach nie ma znaku B-36 "zakaz zatrzymywania i postoju" na słupku . Czy odpowiednie służby nie powinny nakazać zdjęcie tych o różnej wielkości tabliczek?". No to zapytaliśmy służb...

📢 Kraków. Zoo szykuje się na Halloween. Dojechały dynie dla zwierząt Do krakowskiego ZOO dojechały piękne dynie, podarowane przez gospodarstwo JEdynie z Wawrzeńczyc. Zwierzaki są zachwycone i dziękują darczyńcom. Na filmie Yuri i dynia. 📢 Oto dwa największe krakowskie cmentarze na zdjęciach z lotu ptaka Cmentarz Grębałów w Nowej Hucie i Batowicki na Prądniku Czerwonym to dwie ogromne nekropolie, które podczas Wszystkich Świętych przeżywają prawdziwe oblężenie osób odwiedzających groby bliskich. W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych w najbliższych dniach miasto zachęca wszystkich udających się na cmentarze, aby zrezygnowali z samochodu i skorzystali z poszerzonej oferty transportu publicznego. Zobaczcie, jak cmentarze wyglądają z lotu ptaka.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze

Kościół katolicki wspomina utraconych dzieci