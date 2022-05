Tygodniowy przegląd prasy 22.05.2022: Kraków, 15.05-21.05.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przegląd tygodnia: Kraków, 22.05.2022. 15.05 - 21.05.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jaki powinien być idealny mąż? Dla większości pań jest to oczywiste: kochający, troskliwy, uczuciowy, romantyczny, jak również silny, zaradny, dający poczucie bezpieczeństwa. Znalezienie partnera posiadającego te cechy wcale nie musi być takie trudne, jak się wydaje. Otóż wiele powie nam imię naszego wybranka, a dokładniej jego znaczenie. Przejdź do galerii zdjęć i sprawdź, którzy mężczyźni to najlepsi kandydaci na męża!

Gdzie nad wodę 2022 w Krakowie i okolicach? Fani plażingu mają w czym wybierać! Już za chwilę, bo 1 czerwca, rusza sezon kąpielowy. Przygotujcie się do niego odpowiednio i zapoznajcie się z listą plaż i kąpielisk w Małopolsce. W naszym zestawieniu znajdziecie miejsca zarówno doskonale znane Małopolanom, jak Balaton, Chorwacja, Malediwy czy Copacabana, jak i te słynące z niekoniecznie rozbudowanej infrastruktury, ale za to szczycące się położeniem w spokojnej, cichej okolicy. Zobaczcie zdjęcia, sprawdźcie ceny biletów i godziny otwarcia. Więcej w galerii.