Tydzień Filmu Niemieckiego w krakowskim Kinie Pod Baranami od 20 do 26 stycznia

Co zrobić z żywą choinką po świętach?

Tydzień Filmu Niemieckiego to specjalne pokazy premierowych produkcji znad Renu, odbywające się co roku we Wrocławiu, Warszawie, Katowicach, Opolu, Poznaniu, Gdańsku, Toruniu, Kielcach oraz w Krakowie - tradycyjnie w Kinie Pod Baranami. Podobnie jak w ubiegłych latach, w programie znalazły się uznane filmy, docenione przez krytyków i widzów na całym świecie, w tym tytuły pokazywane na międzynarodowych festiwalach oraz laureaci Niemieckich Nagród Filmowych.

Obrazem otwierającym Tydzień Filmu Niemieckiego w Kinie Pod Baranami będzie "Kontra" - komedia Sönke Wortmanna, w której reżyser odwołuje się do sztuki retoryki i przekonuje, że warto nabyć tą umiejętność, utraconą w dobie mediów społecznościowych. O pewnej niezwykłej idei przypomina reżyser Stefan Jäger w filmie "Monte Verità. Odurzenie wolnością", opowiadającym o społecznej inicjatywie sprzed 100 lat, której celem było stworzenie nowego, alternatywnego stylu życia.