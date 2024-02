Tych lekarzy najbardziej brakuje w szpitalach w Krakowie. Trend widać już na studiach Aleksandra Łabędź

W krakowskich szpitalach brakuje m.in. radiologów Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

Medycyna ratunkowa, psychiatria dziecięca, radiologia, anestezjologia, kardiologia i specjalizacje zabiegowe - tych specjalizacji najbardziej brakuje w krakowskich szpitalach. Brakuje również onkologów. Za to przyszli studenci Wydziału Lekarskiego coraz bardziej zabiegają o możliwość studiowania na kierunku lekarsko-dentystycznym. Według danych Uniwersytetu Jagiellońskiego w ubiegłym roku na 60 dostępnych miejsc na tym kierunku wpłynęło 851 zgłoszeń, czyli o jedno miejsce ubiegało się ponad 14 osób. Z kolei bardzo mało chętnych było na studiowanie kierunku lekarskiego w trybie niestacjonarnym, dlatego w rekrutacji na rok 2024/2025 nie będzie prowadzony nabór na ten kierunek. Według danych Centralnego Rejestru Lekarzy RP należącego do Naczelnej Rady Lekarskiej, na dzień 31.12.2023 r. w Małopolsce było ok 14,6 tys. lekarzy i ok. 3,9 tys. lek. dentystów wykonujących zawód.