"Twin Peaks. Ogniu krocz ze mną" i "Głowy do wycierania" Davida Lyncha w krakowskich kinach Kika i Agrafka

Kino Kika zaprasza na pokazy specjalne filmu Davida Lyncha "Twin Peaks. Ogniu krocz ze mną". Jest to ostatnia szansa na spotkanie z agentem Cooperem granym przez Kyle'a MacLachlana w kinie. Projekcje odbędą się 26 marca (sobota) i 27 marca (niedziela) o godz. 20.15. Bilet 15 zł.

"Twin Peaks. Ogniu krocz ze mną" to prequel serialu "Twin Peaks", opowiadający o wydarzeniach prowadzących do zabójstwa Laury Palmer. Agenci FBI Chester Desmond i Sam Stanley prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa Teresy Banks. Agent Desmond odkrywa pewne poszlaki, a następnie znika w tajemniczych okolicznościach. Rok później w Twin Peaks, nastoletnia Laura Palmer spotyka się równocześnie z Bobbym Briggsem oraz z motocyklistą Jamesem Hurleyem. Nachodzi ją także tajemniczy Bob. Jak to się skończy?